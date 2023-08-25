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В Україні можуть посилити мобілізацію: юрист розповів, хто потрапить під удар

Серафима Таран
Фото ілюстративне. Експерт зазначає, що юридичних підстав для посилення мобілізації немає

Президент України заговорив про посилення мобілізації, але наголосив, що перед цим доведеться навести лад у ТЦК і роботі ВЛК. Юрист пояснює, що посилення призову суперечить чинному закону. Але поповнити лави ЗСУ все ж можна — поліцейськими, працівниками податкової служби та територіальних центрів комплектування.

Під час пресконференції 23 серпня президент України Володимир Зеленський зізнався, що до нього звернулися військові з проханням "дати можливість мобілізувати більше". Зеленський додав, що перш ніж педалювати цей процес, необхідно навести лад у військкоматах і військово-лікарських комісіях.

Фокус з'ясував, чи посилять мобілізацію і хто першим потрапляє під призов.

Закон не дозволяє

"В юридичному сенсі, заяви про "посилення мобілізації" нічого не означають", — пояснює Фокусу адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв. Мобілізацію проводять відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Щоб посилити процес, необхідно внести зміни до чинних норм.

"Закони мають виконуватися ефективно і без жодних винятків. Хто робить винятки, той, імовірно, бере за це хабарі. Тому заяви про посилення мобілізації — це відкриті ворота для свавілля. Військкоми і зараз беруть усіх підряд, хто не потрапляє під мобілізацію, а співробітники поліції їм у цьому допомагають. І я вже бачив рішення суду, коли поліцейського покарали за те, що він допомагав працівникам ТЦК і СП затримати людину, відвезти її до військкомату, де ВЛК в експрес-режимі ухвалила рішення про те, що вона придатна, і її відправили в частину", — каже Леонтьєв.

За словами експерта, більшість військовозобов'язаних призивають із порушеннями законів: військово-лікарські комісії виносять рішення без урахування реального стану здоров'я призовників, співробітники ТЦК ігнорують документи про бронювання, що дають право на відтермінування.

"Був випадок, коли воєнкоми казали: "ми скасовуємо ваше бронювання" і відправляють служити. Або припустімо випадок, пов'язаний із роботою ВЛК. У людини на правій руці був тільки один великий палець. Лікар-ортопед, полковник медичної служби у військовому госпіталі в західному регіоні дав висновок, що рука з одним пальцем функціонує, втрат працездатності немає, і людина повністю придатна до військової служби", — продовжує Леонтьєв.

Чому самих воєнкомів не призивають

Експерт зазначає, що мобілізація має тривати, оскільки військові, які служать на "нулі", потребують ротації. Але якщо влада хоче поповнення в лавах ЗСУ, їй потрібно налагодити систему і внести зміни до законодавства, керуючись здоровим глуздом. Наприклад, переглянути указ 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. За словами юриста, у зв'язку з цим положенням, військовослужбовців, які отримують серйозні каліцтва під час бойових дій, наприклад, втрачають ногу, ВЛК визнає обмежено придатними, і вони продовжують виконувати завдання в частині. При цьому в тилу є категорії службовців, які за законом мають право на відстрочку, але за фактом можуть виконувати бойові завдання, замінивши тих, хто отримав каліцтва на фронті.

"На жаль, у військкоматах сидять сотні здорових бугаїв у бронежилетах, які можуть забезпечити батальйони. Усі вони служать у військовій частині, і замість оборони країни, ловлять по містах і селах призовників. Крім того, цілі бригади і корпуси сидять у тилу: Нацполіція, співробітники Бюро економічної безпеки, Державна виконавча служба України — від них узагалі немає жодної користі, працівники органів військового управління, куди входять, зокрема, державні підприємства Міноборони, такі як лісокомбінати, комбінати залізобетонних виробів. У них у всіх є відстрочки за законом", — зазначає Леонтьєв.

Крім того, є заброньовані категорії військовозобов'язаних, які зловживають своїм правом на відстрочку.

"Адвокатська спільнота обурена тим, що в прокурорів є відстрочки, хоча за законом вони не входять до категорії тих, хто має на це право, але їм зробили броні. І ніякий воєнком не скаже, що зніме цю бронь. І часто відбувається наступне: йде судовий процес, прокурору не подобається позиція адвоката, він підморгує воєнкому, і той просто на порозі суду вручає адвокату повістку і все — відправляють в окоп. Таких випадків багато", — резюмує експерт.

Докладніше про те, навіщо влада заговорила про тотальну мобілізацію читайте в матеріалі Фокуса. Нагадаємо, закон не передбачає, що кожен українець зобов'язаний захищати свою країну, але країна зобов'язана забезпечити кожного свого воїна.

Раніше Фокус писав, коли чоловіки можуть відмовитися від повістки в ТЦК.