В Україні можуть посилити мобілізацію: юрист розповів, хто потрапить під удар

Президент України заговорив про посилення мобілізації, але наголосив, що перед цим доведеться навести лад у ТЦК і роботі ВЛК. Юрист пояснює, що посилення призову суперечить чинному закону. Але поповнити лави ЗСУ все ж можна — поліцейськими, працівниками податкової служби та територіальних центрів комплектування.

Під час пресконференції 23 серпня президент України Володимир Зеленський зізнався, що до нього звернулися військові з проханням "дати можливість мобілізувати більше". Зеленський додав, що перш ніж педалювати цей процес, необхідно навести лад у військкоматах і військово-лікарських комісіях.

Фокус з'ясував, чи посилять мобілізацію і хто першим потрапляє під призов.

Закон не дозволяє

"В юридичному сенсі, заяви про "посилення мобілізації" нічого не означають", — пояснює Фокусу адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв. Мобілізацію проводять відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Щоб посилити процес, необхідно внести зміни до чинних норм.

"Закони мають виконуватися ефективно і без жодних винятків. Хто робить винятки, той, імовірно, бере за це хабарі. Тому заяви про посилення мобілізації — це відкриті ворота для свавілля. Військкоми і зараз беруть усіх підряд, хто не потрапляє під мобілізацію, а співробітники поліції їм у цьому допомагають. І я вже бачив рішення суду, коли поліцейського покарали за те, що він допомагав працівникам ТЦК і СП затримати людину, відвезти її до військкомату, де ВЛК в експрес-режимі ухвалила рішення про те, що вона придатна, і її відправили в частину", — каже Леонтьєв.

За словами експерта, більшість військовозобов'язаних призивають із порушеннями законів: військово-лікарські комісії виносять рішення без урахування реального стану здоров'я призовників, співробітники ТЦК ігнорують документи про бронювання, що дають право на відтермінування.

"Був випадок, коли воєнкоми казали: "ми скасовуємо ваше бронювання" і відправляють служити. Або припустімо випадок, пов'язаний із роботою ВЛК. У людини на правій руці був тільки один великий палець. Лікар-ортопед, полковник медичної служби у військовому госпіталі в західному регіоні дав висновок, що рука з одним пальцем функціонує, втрат працездатності немає, і людина повністю придатна до військової служби", — продовжує Леонтьєв.

Чому самих воєнкомів не призивають

Експерт зазначає, що мобілізація має тривати, оскільки військові, які служать на "нулі", потребують ротації. Але якщо влада хоче поповнення в лавах ЗСУ, їй потрібно налагодити систему і внести зміни до законодавства, керуючись здоровим глуздом. Наприклад, переглянути указ 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. За словами юриста, у зв'язку з цим положенням, військовослужбовців, які отримують серйозні каліцтва під час бойових дій, наприклад, втрачають ногу, ВЛК визнає обмежено придатними, і вони продовжують виконувати завдання в частині. При цьому в тилу є категорії службовців, які за законом мають право на відстрочку, але за фактом можуть виконувати бойові завдання, замінивши тих, хто отримав каліцтва на фронті.

"На жаль, у військкоматах сидять сотні здорових бугаїв у бронежилетах, які можуть забезпечити батальйони. Усі вони служать у військовій частині, і замість оборони країни, ловлять по містах і селах призовників. Крім того, цілі бригади і корпуси сидять у тилу: Нацполіція, співробітники Бюро економічної безпеки, Державна виконавча служба України — від них узагалі немає жодної користі, працівники органів військового управління, куди входять, зокрема, державні підприємства Міноборони, такі як лісокомбінати, комбінати залізобетонних виробів. У них у всіх є відстрочки за законом", — зазначає Леонтьєв.

Крім того, є заброньовані категорії військовозобов'язаних, які зловживають своїм правом на відстрочку.

"Адвокатська спільнота обурена тим, що в прокурорів є відстрочки, хоча за законом вони не входять до категорії тих, хто має на це право, але їм зробили броні. І ніякий воєнком не скаже, що зніме цю бронь. І часто відбувається наступне: йде судовий процес, прокурору не подобається позиція адвоката, він підморгує воєнкому, і той просто на порозі суду вручає адвокату повістку і все — відправляють в окоп. Таких випадків багато", — резюмує експерт.

Докладніше про те, навіщо влада заговорила про тотальну мобілізацію читайте в матеріалі Фокуса. Нагадаємо, закон не передбачає, що кожен українець зобов'язаний захищати свою країну, але країна зобов'язана забезпечити кожного свого воїна.

Раніше Фокус писав, коли чоловіки можуть відмовитися від повістки в ТЦК.