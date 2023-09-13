Втрачають щодня по батальйону. Чому РФ перекидає в Україну 25-ту армію

Так звана 25-та армія у складі сухопутних військ ЗС РФ формувалася з червня цього року — резервістів набирали буквально за оголошеннями. Росіяни змушені заводити в Луганську область частини несформованої армії, а звідти брати обстріляні кадри на Запорізький напрямок і південь, кажуть військові аналітики.

Російське командування терміново перекинуло на Луганський напрямок 25-ту армію. У розвідці Міноборони Великої Британії впевнені, що окупантів кинули на підмогу в Луганську область і на північний схід України.

Новосформоване військове об'єднання відправили в регіон через брак резервів. Розвідники помітили, що в серпні цього року в Росії були оголошення про набір чоловіків до 25-ї армії, яку розгорнуть в Україні тільки з грудня 2023 року.

"Ймовірно, підрозділи терміново ввели в бій частково тому, що Росія бореться з вельми розтягнутими силами вздовж лінії фронту. Україна веде контрнаступ на трьох різних напрямках", — вказали фахівці.

РФ спробує використати частини 25 армії для відновлення незадіяних резервних сил у театрі воєнних дій, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість, зазначають у Міноборони Британії.

Звідки з'явилася 25-та армія РФ?

Про формування цього військового підрозділу для посилення наземних сил Росії британська розвідка повідомляла 2 серпня поточного року. РФ задіювала мобілізованих резервістів для поповнення формувань і піхотних полків територіальної оборони, але рідко створювала нові загальновійськові організації.

"Виняток становив створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав себе погано", — зауважили в міністерстві.

За словами полковника ЗСУ в запасі, військового льотчика-інструктора Романа Свитана, 25-та армія існує лише на папері. Сформувати армію за два тижні або місяць неможливо, тому підрозділи проходять за документами як армійські, а в реальності — це батальйони, бригади або полки.

"Росіянам не вистачає резервів і тому заводять їх на Луганський напрямок, а звідти забирають на Запорізький більш обстріляні частини 41-ї армії. Перекидається не армія, а батальйон у 500 осіб. Нового нічого не відбувається, дали мінімально навченому батальйону техніку і послали на фронт", — зауважив військовий.

Щодня в Україні, за оцінками Світана, ЗС РФ втрачають більше батальйону і сили треба поповнювати. Тепер доводиться збирати людей зі ще не сформованої армії, сказав він.

ЗС РФ активно переміщують частини з Куп'янсько-Лиманського напряму, Криму та лівого берега Дніпра в Херсонській області на Токмак, Бердянськ і Волноваху. Якщо окупанти могли створити нову армію, навіщо тоді переміщати війська вздовж лінії фронту, ставить запитання військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Нових людей, техніки і снарядів немає. Додалися хіба що генеральські посади. У тилу Росії немає сил, з яких можна створити армію і залучити до бойових дій", — прокоментував Гетьман.

У Луганській області в росіян перебувають до 130 тисяч військових, понад 350 РСЗВ і 2 тисячі одиниць важкої техніки. Частини цих сил вони хочуть назвати "новою армією", підсумував фахівець.

Набирали по інтернету: як у Росії рекрутували до 25-ї армії

Російські воєнкори зазначали, що 25-та армія у складі сухопутних військ Росії — це резервна частина і почали її формувати на початку червня 2023 року на базі військово-адміністративної одиниці Східного військового округу.

Чисельність нової 25-ої армії мала становити близько 30 тисяч військових-контрактників, у складі щонайменше двох мотострілецьких дивізій, танкових батальйонів і артилерійських дивізіонів.

Адміністрація міста Дальнегорськ Приморського краю на початку червня цього року пропонувала вступати до нової 25-ї армії Росії.

Пункти відбору до 25-ї армії розмістили у Владивостоці та Уссурійську

Окупантам обіцяли виплату в 600 тисяч рублів для тих, хто уклав контракт, і постійну зарплату понад 200 тисяч рублів за "роботу" в Україні.

Військовослужбовці 25-ої армії з 1 вересня до 1 грудня 2023 року мають пройти бойове злагодження, а після цього передислокуватися до Запорізької та Херсонської областей.

Генштаб армії Росії в червні заявляв про плани сформувати у 2023 році дві армії — загальновійськову і повітряну, а також два військові округи — Московський і Ленінградський.

"Необхідно своєчасно провести організаційно-штатне забезпечення формування загальновійськової та повітряної армій, армійського корпусу, Азовського військово-морського району, п'яти дивізій і 26 бригад, створення Московського і Ленінградського військових округів", — зазначав заступник начальника Генштабу Євген Бурдинський.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни повідомляв про можливу нову хвилю мобілізації в Росії для поповнення окупаційних військ в Україні. Очікується набір від 170 до 175 тисяч резервістів і "контрактна мобілізація" ще для 130 тисяч осіб.

Фокус раніше писав про ймовірність оголошення нової хвилі мобілізації в Росії наприкінці вересня. Рекрутерів будуть довго навчати і воювати зі ЗСУ вони почнуть не відразу, уточнили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.