"Закрити" небо над Одесою: як Україні захистити зерно від обстрілів

Обстріли півдня України не припиняються. Майже щоночі ЗС РФ атакують ударними дронами і ракетами цивільну і портову інфраструктури Одеської області. Передислокація засобів ППО для захисту регіону — не ефективне рішення, кажуть Фокусу експерти.

Останнім часом російська армія цілеспрямовано використовує свій ударний потенціал для нанесення колосальних збитків портовій і зерновій інфраструктурам України, кажуть Фокусу експерти.

З липня 2023 року внаслідок обстрілів ЗС РФ знищили щонайменше 280 000 тонн зерна. За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Degence Express Сергія Згурця, цього вистачило б, щоб закрити продовольчі потреби 1 млн людей протягом року.

"Це колосальні збитки, які наочно демонструють, що однією з головних цілей ЗС РФ є знищення продовольства у світі", — зазначає в бесіді з Фокусом Згурець.

Представник Головного управління Міноборони Андрій Юсов каже Фокусу, що ефективність дій українських ППО в напрямку півдня України збільшується, більшість ворожих цілей вдається знищити. Однак окремі влучання, як і раніше, фіксують.

"Більшість атак здійснюються по цивільній та критичній інфраструктурі. На півдні йдеться про портову мережу та зернову інфраструктуру. Це злочини, які в більшості випадків жодного пояснення, з точки зору військової доцільності, не мають", — зазначає Юсов.

Єдиний варіант — нарощувати ППО

Згурець додає, що до певного часу Одесу не відносили до пріоритетних міст, куди насамперед розподіляли обмежену кількість засобів ППО. Небо прагнули "закрити" над столицею, містами-мільйонниками, а також ЗАЕС. Одесу захищали за залишковим принципом.

"Зараз ми бачимо необхідність підняти щит ППО над Одесою. Про це говорив президент, була реакція ООН. Але через обмежену кількість ЗРК залишається питання, чи погодиться військово-політичне керівництво країни зменшити щільність щита над столицею на користь Одеси. На мою думку, поки що це малоймовірно. Хоча я впевнений, що керівництво країни шукає баланс", — продовжує Згурець.

За словами військового експерта Петра Черника, передислокація засобів ППО — неефективне рішення, оскільки "оголює" точку, яку позбавляють захисту.

"Це питання непростого вибору — що важливіше. Тому єдиний варіант захистити Одесу — нарощувати засоби протиповітряної оборони. Усе рухається вперед, але не так швидко, як нам хочеться", — каже Фокусу Черник.

У липні президент України Володимир Зеленський говорив, що для захисту регіону з повітря необхідні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot. У Києві неодноразово наголошували, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони, щоб захистити портову інфраструктуру, і вели переговори з Францією, Італією, Німеччиною, Грецією. А експерти міркували, що Одеса — специфічний регіон для протиповітряної оборони. І щоб "закрити" небо, потрібно щонайменше потроїти кількість зенітно-ракетних комплексів.

"Ракети і безпілотники, які літають над Одесою, збивають, але менше, ніж над Києвом. Окремі дрони і ракети прилітають у сховища, потрапляють в інфраструктуру, це неможливо не помічати. Тому питання, яким чином військово-політичне керівництво ухвалить рішення про новий баланс засобів ППО на користь Одеси і портових ділянок. Важливо продовжувати обговорювати цю тему з нашими партнерами", — додає Згурець.

Фокус раніше писав про те, що 16 вересня ще одне заблоковане внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ судно покинуло Одеський порт через тимчасовий коридор. Судно успішно вивезло десятки тисяч тонн металу і ріпаку.

Фокус також повідомляв, що 18 вересня ЗС РФ укотре атакували південь України. У напрямку Одеської, Херсонської та Запорізької областей окупанти випустили "шахеди" і крилаті ракети.