Бум розлучень серед нардепів: нова тенденція після відкриття е-декларацій?

Нардепи почали масово розривати сімейні узи. Тільки за останні кілька місяців десяток народних обранців або вже розлучилися, або заявили про своє бажання розірвати багаторічні шлюби. Причиною можуть бути не тільки погані стосунки на тлі війни, а й стара схема приховування майна, кажуть Фокусу юристи.

Нещодавно стало відомо, що 49-річний український спортсмен, народний депутат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк розлучається зі своєю другою дружиною Інною після більш ніж 13 років шлюбу. Політик запевняє, що рішення він ухвалив ще на початку жовтня 2022 року, але про справжні причини пообіцяв ніколи не розповідати, якщо його не змусять.

За останні кілька місяців список холостяків і холостячок поповнили, або збираються це зробити, десяток нардепів. Серед них Олександр Горенюк — розлучається з дружиною після 6 років шлюбу і 14 років спільного життя. Марія Іонова — розлучилася з чоловіком Мироном Василиком, з яким перебувала у шлюбі з 2005 року, у пари двоє дітей. Олександр Божков — прожив у шлюбі з актрисою Анною Саліванчук п'ять років, у пари двоє дітей. Галина Янченко — заявила про розлучення з ексрадником міністра внутрішніх справ Віктором Андрусівим після 17 років шлюбу, а також нардепи Вадим Столар, Степан Івахов, Володимир Кальцев.

Достеменно невідомо, чому Верховну Раду стрясають розлучні процеси, і, ймовірно, річ у тривалій війні, на тлі якої погіршуються стосунки в багатьох парах. Про це свідчить статистика Opendatabot: за шість місяців 2023 року було зареєстровано 10 139 випадків розірвання шлюбу — на третину більше, ніж за відповідний період минулого року — 7632.

За словами юриста Олександра Лємєнова, хвиля розлучень може свідчити і про те, що хтось із депутатів згадав стару робочу схему, яка допомагає приховати від держави майно, нажите незаконним шляхом. 20 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення електронного декларування з важливою правкою — негайним відкриттям публічного доступу до реєстру.

Заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради, нардеп Ярослав Юрчишин говорив Фокусу, що ознайомитися з інформацією у відкритих деклараціях усі охочі зможуть через 60 днів після того, як закон підпише президент. Цей час необхідний народним депутатам та іншим держслужбовцям, щоб подати декларації за 2021-2022 роки.

"Це примітивна, але робоча схема. Якщо депутати оформили розлучення заднім числом — наприклад, 2021 року, їм не доведеться показувати майно, записане на колишню дружину", — говорить Фокусу Лємєнов.

За словами юриста, якщо народні обранці розлучаються після 2021 року, їм доведеться вказати в декларації майно, яке було записано на дружину.

Партнери, які не перебувають у шлюбі, але живуть разом і користуються спільним майном три-чотири місяці на рік, мають відображати цю інформацію в декларації. Однак постає питання: хто слідкуватиме за тим, як часто депутати їздять на елітних автівках, що належать колишньому подружжю, чи бувають у їхніх дорогих пентхаусах.

"Вони можуть говорити, що не живуть із колишнім подружжям. Якщо будуть претензії з боку суспільства або журналістів, депутат скаже — я приїжджаю до дитини або приїжджаю до колишньої дружини, щоб вирішити сімейні питання. Якщо ми побачимо системне користування майном, тоді можна говорити про використання схеми. Але хто це встановить? Хто буде їздити за депутатом і стежити, як часто він переміщається на машині колишньої дружини, яку не задекларував?" — міркує експерт.

Фокус раніше детально розбирав, хто з держслужбовців має право не показувати свої доходи у відкритих деклараціях.

Фокус також писав, як зміниться процес електронного декларування в Україні після того, як з реєстру корупціонерів видалять інформацію про більшу частину службовців, залишивши в списку трохи більше 5 тисяч осіб.