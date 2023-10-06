Війна-2028: чи вистачить РФ сил напасти на країни Балтії

Є ймовірність, що через кілька років Росія піде війною на країни Балтії. Це може статися якщо зараз дати ЗС РФ перепочинок на фронті в Україні. За словами експертів, Володимир Путін мріє повторити Карибську кризу і домогтися нових домовленостей.

Якщо нинішню війну буде поставлено на паузу, у Росії з'явиться час, щоб відновити військовий потенціал і знову атакувати не тільки Україну, а й інші країни, що перебувають у її інтересах. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час саміту в Іспанії.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, у 2028 році Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Крім України це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки, і ми сигналізуємо вам про це", — зазначив Зеленський.

Послаблять санкції

Імовірність сценарію, за якого Росія ставить нинішню війну в Україні на паузу і готується до нового масштабного вторгнення за кілька років із прицілом на інші країни, залежить від економіки як Росії, так і України, вважає військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій.

"Якщо Україна за цей час зможе створити оборонно-промисловий комплекс і змусити всіх, хто розікрав ОПК, виплатити компенсації, і на ці гроші разом із партнерами побудувати новий і випустити достатню кількість озброєння, щоб ЗСУ могли проводити операції проти Росії, такий сценарій мало ймовірний", — каже Фокусу Козій.

У разі заморозки військового конфлікту велику роль також відіграють санкції. Якщо країни Заходу послаблять обмеження, і Росія отримає доступ до технологій і фінансів, вона зможе підготуватися до нової військової кампанії через кілька років.

"Росія і зараз відновлює свій військовий потенціал. І це прискориться, якщо не буде обмежень, експортного контролю, який зараз вводять. РФ не може збільшити ракетний потенціал у зв'язку з чинними санкціями. Щоб наростити кількість ракет, потрібні чіпи, обладнання. Але якщо обмеження послаблять, вони зможуть підготуватися", — міркує в бесіді з Фокусом експерт із питань зовнішньої політики та безпеки Олександр Хара.

Відновити Карибську кризу

Путін мріє повторити Карибську кризу, щоб світ знову опинився на порозі ядерної катастрофи, внаслідок чого вдалося б ухвалити нові домовленості з урахуванням інтересів РФ, вважає Хара. Щоб реалізувати план, новою метою мають стати прямі союзники США, які не зможуть захиститися від російської агресії.

"Це мрія Путіна, і він намагався її здійснити, але не вийшло. У США кажуть, що повномасштабне вторгнення в Україну — це порушення міжнародного права, вони згодні допомагати, але не бути частиною цієї війни. За таких умов, Карибської кризи не може бути. Але якщо хтось із союзників США, наприклад країни Балтії, опиняться під ударом або в окупації, це зовсім інша ситуація", — каже Хара.

Якщо Росія спробує окупувати країни Балтії, вони не зможуть себе захистити. Це розуміють в Альянсі, а тому в липні на саміті у Вільнюсі обговорювалися плани щодо захисту Литви, Естонії та Латвії. За словами Хари, НАТО залишається сильним союзом за підтримки США. Якщо американські вибори-2024 виграє Дональд Трамп, є ймовірність, що американці вийдуть з Альянсу. І тоді, у разі загрози європейські країни можуть наполягати на дипломатичному врегулюванні конфлікту.

"Трамп уже погрожував вийти з НАТО. І тим підштовхнув усіх членів Альянсу активніше оплачувати внески — 2% ВВП на озброєння, а не просто на утримання Альянсу. Трамп може сконцентруватися на Китаї і сказати європейцям займатися своїми справами самостійно. Якщо Росія окупує країни Балтії, від них нічого не залишиться. А тому є план з їхнього захисту. Але він передбачає участь США. Якщо не буде гарантій американців, не факт, що європейці зможуть реалізувати плани", — зазначає Хара.

Раніше міністр оборони Британії Джеймс Хіппі заявив, що Україні фактично вдалося завдати поразки Чорноморському флоту РФ, який "змушений розійтися по портах". Експерти в бесіді з Фокусом зазначали, що не варто недооцінювати ворога — можливість запускати "Калібри" у них, як і раніше, залишається, хоча Сили оборони України значно послабили їх на морі.

Також Фокус писав, що Україна потребує збільшення армії дронів до сотні тисяч БПЛА на рік. Реалізувати це без державної допомоги тільки за рахунок донатів складно. Тому 1,5 млрд бюджетних доларів у 2024 році будуть спрямовані на підготовку серійного виробництва озброєння.