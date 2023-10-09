Третя світова на Близькому Сході: що чекати від союзу ХАМАС, Ірану та РФ проти Ізраїлю та США

Ізраїльсько-палестинський конфлікт перейшов у вкрай гарячу стадію, за 2-3 тижні його точно не вирішити. Союзи вже сформовані — з одного боку Росія, Іран і Китай, а з іншого — США і західний світ. Зіткнення цивілізацій і нова війна починається саме в Секторі Гази, впевнені військово-політичні аналітики.

Війна Ізраїлю з бойовиками ісламського угруповання ХАМАС набирає обертів. Ісламісти вбили 700 ізраїльтян і викрали ще десятки під час наймасштабнішого нападу на Ізраїль з часів війни Судного дня 50 років тому.

Ізраїльські військові 9 жовтня завдали ударів по 500 об'єктах ХАМАС та "Ісламського джихаду" в Секторі Газа. Винищувачі, вертольоти й артилерія ЦАХАЛ за ніч зруйнували командні центри терористів і резиденцію високопоставленого представника ХАМАС Рухи Маштаа, який міг організувати вторгнення в Ізраїль.

Поступово стає зрозуміло, що вирішити ізраїльсько-палестинське питання за 2-3 тижні не вийде. Швидке завершення війни можливе в разі знищення ісламістів у Секторі Газа, але наземна операція ЦАХАЛ може затягнутися на кілька місяців.

"Ісламський джихад" і ХАМАС спонсорує Іран, головний союзник Росії на Близькому Сході. Іранські чиновники привітали ісламських терористів із нападом на Ізраїль, але під час засідання в ООН заявили про непричетність до атак.

"Ми вітаємо палестинських бойовиків і будемо підтримувати їх до повного визволення Палестини та Єрусалима", — сказав радник верховного лідера Ірану Рахім Сафаві.

Судячи із заяв Ірану та інших терористичних організацій, вони готові приєднатися до вторгнення. Лідери ХАМАС чекають на вступ у конфлікт інших терористичних утворень і так званої "Осі опору" Ірану, вказують аналітики американського Інституту вивчення війни.

"До коаліції входять ліванська "Хезболла", сирійський режим Башара Асада, єменський рух хуситів і безліч ополчень із Бахрейну, Іраку, Палестини та Сирії", — йдеться у звіті.

Китай стоїть за спиною. Чи з'явився ризик третьої світової війни?

Союз Росії та Ірану в ізраїльському та українському протистоянні підтримують Китай і Північна Корея. Формується глобальна антизахідна коаліція з кривавими війнами, каже Фокусу директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, експерт-міжнародник Григорій Перепелиця .

"Напад на Ізраїль координувала трійка "Росія-Іран-Китай". Вони хочуть втягнути США в арабо-ізраїльське протистояння і домогтися ослаблення військової допомоги Україні. ЗМІ повністю зосередилися на Ізраїлі, російсько-українська війна вже не так цікава. Кремлю це на руку. У РФ з'явився стратегічний перепочинок на оновлення зброї та перезапуск військового виробництва. Варто очікувати зльоту цін на нафту, від чого Москва отримує вигоду", — пояснив експерт.

Перепелиця порівнює ситуацію з 1914 роком. Світ на порозі початку Третьої світової війни і зміни полярності міжнародних відносин, яка не закінчиться Близьким Сходом і Україною, продовжив він.

"Через недостатньо жорстку реакцію Заходу на чолі зі США, з'являються вакууми впливу. Ці осередки заповнюються регіональними лідерами, а це завжди переходить у конфлікт. Скоро рух буде на Балканах і Тайвані. США самі не впораються з глобальним хаосом, а Китай і Росія спробують заповнювати прогалини", — підсумував він.

Підтримка ХАМАС і "Хезболли". Іран охороняє своїх

Характер зв'язків бойовиків ХАМАС з іранцями та росіянами різний. Це більше проіранський рух, але Тегеран не зацікавлений у впливі інших сторін на це проксі-утворення, зазначає заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов .

"Основні ресурси, які ХАМАС отримує на терористичну діяльність, йдуть з Ірану, а не Росії. Говорити про створення Альянсу Росія-Іран-ХАМАС зарано, протистояння обмежиться підтримкою Ірану", — пояснив він.

Найбільший і найвідданіший союзник іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) — це ліванська воєнізована шиїтська організація "Хезболла", продовжує фахівець.

У разі сценарію третьої світової війни зазначені сили об'єднаються і до них можуть долучитися інші ісламські терористичні угруповання.

Нагадаємо, Ізраїль офіційно оголосив війну ісламським терористам, проголосувавши за введення "пункту 40 Алеф". Генштаб ЦАХАЛ надав військовим повну свободу дій.

Армія оборони Ізраїлю продовжує вичищати терористів у Секторі Газа. ЦАХАЛ знищує будинки, в яких дислокуються командири та рядові бойовики.