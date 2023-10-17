"Дитяча психіка не витримує війни": чому в Києві шість підліткових суїцидів за місяць

У Києві за останні два тижні шестеро підлітків скоїли суїцид, вистрибнувши з вікна або з даху багатоповерхівки. Психолог зазначає, що підліткова психіка дуже тендітна і гостро реагує на негативні події, особливо війну. Тому батькам потрібно бути уважними та розмовляти зі своїми дітьми.

Два тижні тому, 2 жовтня 17-річна Віка та 18-річний Вова з Київської області вчинили суїцид у прямому ефірі. Підлітки заздалегідь спланували самогубство. Для цього вони приїхали до Києва з міста Березань, де жили разом із прийомними батьками та іншими дітьми, зняли квартиру і кілька днів записували відео, на яких розповідали про свої будні, поки не вийшли з вікна. Знайомі вважали, що підлітки могли вживати заборонені речовини. Але що саме підштовхнуло їх до фатального кроку, залишилося таємницею. Одна зі зведених сестер загиблих написала в Instagram, що підлітки "морально не вивозили".

Через тиждень 9 жовтня в Києві стало відомо ще про одне парне самогубство. У Деснянському районі столиці загинули двоє дівчат 2005 і 2006 року народження. Їхній випадок не був схожий на історію Віки та Вови. Дівчата були студентками столичного коледжу, виховувалися в хороших сім'ях, а з батьками, за інформацією правоохоронців, у них були довірливі стосунки. Однак у фатальну ніч дівчата зістрибнули з 26-го поверху недобудови ЖК "Дніпровські вежі". У телефонах загиблих поліцейські виявили передсмертні повідомлення, надіслані близьким. Ні слідів стороннього впливу, ні спілкування з чужими людьми. Нічого, що могло б пояснити вчинок дівчат, поліцейські не виявили. Два парних самогубства, які сталися з різницею в один тиждень, правоохоронці пов'язувати не стали.

Через кілька днів столицю вразили ще два випадки дитячого суїциду. 15 жовтня внаслідок падіння з 22 поверху ЖК "Бережанський" на вулиці Миколи Гулака загинула 12-річна дівчина. А 16 жовтня з вікна квартири на вулиці Ореста Левицького вистрибнув 16-річний хлопець.

Дуже тендітні підлітки

За словами психологині Олени Рихальської, підлітки потребують зовнішньої та внутрішньої стабільності для формування особистості та розуміння, як увійти в доросле життя. Україна перебуває у стані війни, і це накладає важкий відбиток на тендітну дитячу психіку.

Важливу роль у процесі формування особистості відіграють батьки. Якщо вони не дають підлітку відчуття стабільності та впевненості в завтрашньому дні, він не відчуває ґрунту під ногами. Це посилює переживання, нестійка психіка не справляється з потоком негативу, що в підсумку може призвести до трагічних подій.

"Часто діти є батьками, а батьки — дітьми. Не кожен здатен із цим впоратися. Через нерозуміння того, що відбувається навколо, сприйняття негативу посилюється. А психіка підлітків дуже тендітна. Це вік, коли формується модель поведінки та почуття емоційного реагування. Коли виникає хаос, підліток не розуміє, куди йти. Він чує новини про війну, йому стає страшно, виникають думки, що виходу немає, життя марне, далі нічого не може бути", — каже Фокусу Рихальська.

Психолог рекомендує батькам бути уважними. Цікавитися, що відбувається в житті їхніх дітей. Бо суїцидальні настрої не виникають на рівному місці. І в підлітка, який наважується зробити фатальний крок, може бути глибока депресія.

"Просто так із вікна не виходять. Це результат накопичувального процесу, тому батькам потрібно бути уважнішими до дітей. Варто звернути увагу, якщо в підлітка змінилася поведінка: він став замкнутим, не хоче розмовляти, погано спить, у нього змінилися звичні риси характеру — наприклад, був гіперактивний, а став млявим або навпаки. Потрібно обов'язково розмовляти. Але важливо робити це щиро. Бо підлітки відчувають фальшивий інтерес", — продовжує експерт.

За словами Рихальської, іноді підлітку легше знайти спільну мову з людиною зі сторони. Це можуть бути близькі люди — тітки чи дядьки, тренер у секції, шкільний учитель. Підлітки тягнуться до дорослих, які їх підтримують і вислуховують. Особливо якщо накопичилися образи на батьків.

"Потрібно обов'язково розмовляти по-чесному. Не на рівні: я батько, і звинувачення. А просто говорити. Не злитися, якщо підліток не хоче розмовляти. Повторювати спроби, але головне щиро", — наголошує психолог.

Рихальська додає, що найнебезпечніший підлітковий вік — 11-15 років. У цей період у дитини, яка готується стати дорослою, виникає маса протиріч, з якими складно впоратися. Якщо підліток ставить запитання, потрібно обов'язково на них відповідати. Особливо якщо ці запитання стосуються суїцидальних думок.

Фокус раніше писав, що в Кривому Розі група підлітків знущалася над хлопцем. У результаті булінгу підліток потрапив до лікарні.

Також Фокус розповідав, що в Київській області правоохоронці затримали групу підлітків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.