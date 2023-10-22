"180 євро на місяць": експерт розповів, скільки Україна втрачає через вимушену еміграцію (відео)

За словами голови благодійного фонду "Нова Країна" Андрія Новака, втрата людського потенціалу стратегічно буде головною для України. Але 6 мільйонам українських переселенців було б складно знайти роботу, якби вони не виїхали за кордон.

Про те, скільки Україна втрачає через вимушену еміграцію та скільки грошей українці, які перебувають за кордоном, щомісяця відсилають додому, в інтерв'ю Фокусу розповів голова благодійного фонду "Нова Країна" Андрій Новак.

Загальний обсяг економічних збитків пояснюється не стільки відтоком населення, скільки воєнними діями щодо України.

"Як такого коефіцієнта [доходів і збитків] уряд не надає та навіть не порахував. І це практично неможливо: економічні втрати в нас насамперед через бойові дії, фізичну руйнацію підприємств, української інфраструктури й досить велику все ще окупацію території України, Півдня та Сходу, а саме там зосереджена велика кількість промислових і аграрних підприємств", — зазначив він.

"Третини економіки не стало"

Новак нагадав, що, за даними за минулий рік, падіння ВВП України становило третину.

"Тобто третини економіки не стало — це дуже великий удар. Я не можу уявити жодної іншої країни світу, яка б витримала такий значний удар, — за один рік втратити третину своєї економіки", — пояснив експерт, додавши, що поточного року все ж таки може бути й економічне зростання, попри обвал економіки.

Пожвавлення економіки на 1-2% становища не змінить, проте змінюється економічний вектор — свідчення відновлення економіки в умовах активної фази війни.

Про втрати України через емміграцію, дивитися з 2:55

Користь від біженців

Експерт також зазначив, що мільйонам землякам було б складно знайти роботу, якби вони залишилися в Україні. А так за кордоном люди працюють або отримують допомогу, а частина коштів іде назад родичам в Україну.

"З іншого боку, уявіть, що мільйони українців не виїхали. В Україні роботи немає, більшість — вимушені переселенці; ми розуміємо, що дистанційна робота — це далеко не для всіх і не для всіх професій", — зазначив представник благодійного фонду, додавши, що "6 млн українців опинилися б у досить скрутному становищі".

Середній переказ, який середньостатистичний біженець відправляє в Україну, — близько 180 євро на місяць. До всього іншого, це ще й підтримка валютного балансу, бо кошти надходять у валюті.

Стратегічно втрата людського капіталу буде найтяжчою, але в короткостроковій перспективі від цього є і свої плюси.

За словами Новака, громадянам України не варто ображатися на країни, у яких пропонують кілька тисяч євро тим, хто повернеться назад в Україну. Він назвав це вимушеним економічним заходом і порадив землякам не розраховувати на допомогу, а влаштовуватися на роботу.

Нагадаємо, що в Нідерландах намагаються виселити близько 3000 біженців із України. За добровільний від'їзд пропонується 5 тисяч євро. Влада країни вважає, що вихідці з України експлуатують систему тимчасового захисту.

Також повідомлялося, що навіть без статусу біженця Японія готова надати житло та безплатні мовні курси 2500 українцям.