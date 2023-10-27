Резервісти, учасники АТО й після "воєнки" у ЗВО: кого з чоловіків до 27 років відправлять на війну

Процес загальної мобілізації в Україні часто породжує питання, попри другий рік повномасштабної війни з РФ. Одна з проблем — віковий критерій призовників і військовозобов'язаних, які потрапляють під відбір до ЗСУ. Фокус розібрався з проблемою та з'ясував, за яких обставин в армію потрапляють молоді бійці.

Українське законодавство розділяє поняття призовник, військовозобов'язаний і резервіст. Призовниками вважаються чоловіки віком від 18 до 27 років. Такі чоловіки підлягають призову тільки на строкову службу. Однак їх можуть призивати в армію під час повномасштабної війни, якщо вони потрапляють під такі категорії :

переведені в запас після строкової служби;

які мають бойовий досвід у зоні АТО;

випускники військових кафедр, які мають військово-облікову спеціальність і військове звання.

"Призовників, які перебувають у реєстрі та не потрапили під зазначені вище критерії, не призивають до ЗСУ під час воєнного стану. А ось із 27 років чоловіка переводять із реєстру призовників до реєстру військовозобов'язаних. Їх можна мобілізувати до лав ЗСУ без бойового досвіду. Різниця лише в статусі військовослужбовця. Мобілізація в Україні зараз тільки для військовозобов'язаних", — пояснює Фокусу військова юристка АО "Вознюк і Туровський" Юлія Костюк.

Як підтвердити бойовий досвід?

Участь у бойових діях навіть один день вважаються за законом бойовим досвідом, але його треба підтвердити. Підійде служба за контрактом в армії та участь у бойових діях на Донбасі. Солдата віком 18-27 років спочатку ставлять на облік у військовій частині, а після закінчення контракту — до реєстру військовозобов'язаних, каже Костюк.

Добровільні курси попередньої підготовки, бойові тренінги, навчальні стрільби, організовані громадськими об'єднаннями, курси від "Азова" й інших колишніх добробатів не змінюють статусу призовника віком від 18 до 27 років. Він не перетворюється на військовозобов'язаного та не підлягає призову у воєнний час, наголосила юристка.

Ще одна спірна категорія — непридатні до військової служби в мирний час, але обмежено придатні у воєнний. Таку людину з реєстру призовників переносять до реєстру військовозобов'язаних, навіть якщо їй не виповнилося 27 років, розповіла Фокусу юристка "RIYAKO&PARTNERS" Наталія Василюк.

"У цьому випадку головний критерій — стан здоров'я. Якщо ЛКК визнає його повністю непридатним до служби, його виключать із реєстру військовозобов'язаних. Обмежено придатні не можуть у воєнний час служити в десантно-штурмових військах або морській піхоті", — уточнила фахівчиня.

Що робити тим, хто увійшов до складу Сил тероборони?

Якщо люди пішли в Сили територіальної оборони, що входять офіційно до складу ЗСУ, вони вважаються військовозобов'язаними. Участь у добровольчих підрозділах, сформованих у перші дні великої війни офіційно не вважається бойовим досвідом.

"Якщо людина три рази вистрілила з рушниці, це не називається належною підготовкою. Створюються навчальні центри при військових частинах, туди направляються люди, і профільні військові фахівці їх готують", — підсумувала Василюк.

Нагадаємо, у Верховній Раді нещодавно запропонували поліпшити мобілізаційний процес. На думку члена комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, українців можна направляти не тільки в армію, а й на роботу на підприємства ВПК.

В Україні запрацював електронний реєстр військовослужбовців, зараз туди вносять дані з територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.