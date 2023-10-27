"Будуть ще": аналітик спрогнозував появу батальйонів з етнічних меншин РФ на кшталт "Сибіру" (відео)

Якути, буряти, тувинці та інші народи декларують свої прагнення на відокремлення та самостійність, а участь їхніх представників у військових формуваннях суттєво допоможе Україні у війні з Росією.

Батальйон "Сибір" здатен відіграти своє позитивне значення у боротьбі з режимом очільника Кремля Володимира Путіна. Експерт Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, повідомив подробиці в ефірі YouTube-каналу Фокус.

Фахівець наголосив, що дуже важливо, що є громадяни Росії, які долучаються до підрозділу та не ототожнюють себе з "русскими". Такі люди чітко відокремлюють себе, заявляючи щодо своєї національної ідентичності.

Формування підрозділу за територіальними ознаками є не менш вважливим. Якути, буряти, тувинці декларують свої прагнення на відокремлення та самостійність.

"Більшість батальйону формують корінні народи", – пояснив він.

Олександр Мусієнко також Україна повинна посилити підтримку людей, які готові боротися проти Росії. Він зазначив, що будуть ще "цікаві проєкти" з представниками корінних народів Росії.

"Ініціативи разом із корінними народами, які це підтримують, тому я вважаю, що це дуже позитивний знак", – додав фахівець.

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"Сибірський батальйон": що відомо

24 жовтня Bloomberg повідомляв стосовно створення нового підрозділу, що складається з російських добровольців, здебільшого вихідців із сибірських народів. Він формується з представників корінного населення Росії, таких як буряти, якути, калмики, тувинці та інші. Зазвичай вони приїжджають до України через треті країни, що займає значну кількість часу, від кількох місяців до року.

Нагадаємо, 26 жовтня боєць розповів, чому вирішив долучитися до лав "Сибірського батальйону". З його слів, вони відчувають гноблення сибірських народів Росії — з найбагатших регіонів "викачують" гроші в Москву на підтримку бійні в Україні.