"Можуть їх клепати": експерт вказав на відмінності іранських дронів Shahed і аналогів РФ "Італмас"

За словами керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, російські безпілотники дешевші у виробництві, але повністю залежать від поставок із Китаю, Ірану і навіть західних країн.

Російські дрони "Італмас", які виробляють за схемою Shahed 136\131 майже не відрізняються від "оригіналу", але обходяться Росії набагато дешевше і мають мінімум російських деталей. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Чим "італмаси" відрізняються від "шахедів"

За словами Мусієнка, російські дрони "Італмас" дуже схожі на іранські ударні дрони Shahed 136\131. При цьому їхні габарити менші, однак принцип роботи такий самий, як і в іранських аналогів. Головна відмінність — двигун, який у російських БПЛА дешевший, що призводить до низької собівартості дронів.

"Тобто багато чого скопійовано, єдине — відмінність двигуна — він простіший і дешевший, ніж у Shahed, тому собівартість такого дрона може бути навіть дешевшою. А якщо він дешевший, це дає можливість ворогу їх "клепати" в досить таки великій кількості", — зазначив Мусієнко.

Експерт наголосив, що в російських ударних БПЛА не використовуються нові технології, також вони не можуть змінювати курс із високою частотою. Дрони можуть розвивати швидкість до 170 км\год. При цьому українська ППО вже збиває ці дрони.

"Я б виділив те, що він дешевий. Росія знайшла можливості виробляти максимально дешево. Це, до речі, те, що потрібно робити нам. Тобто в нас мають бути дрони подібного типу, собівартість яких має вкладатися максимум у 20 тисяч доларів. Для того, щоб ми могли їх виробляти у великій кількості, фінансувати, щоб ми могли їх тисячами виробляти й запускати по Росії", — зазначив Мусієнко.

То хто виробляє дрони — Росія чи Іран

На запитання про те, хто ж все-таки виробляє нові ударні БПЛА, Олександр Мусієнко відповів, що йдеться про "збірну команду".

Так, за умовами контракту, який було підписано торік між Іраном і Росією про те, що дрони мають збиратися в майбутньому в Росії, передбачалися три етапи.

Перший етап: Росія вироблятиме так зване великовузлове складання. Це коли Shahed завозиться в розібраному вигляді, його збирають, налаштовують і потім запускають.

"Їх розбирали також і для того, щоб була можливість більшу кількість завозити, оскільки можна завантажити більше в розібраному вигляді", — пояснив Мусієнко.

Другий етап: Росія мала перейти до того, що це вже буде не великовузлове збирання, а деякі елементи вироблятимуть безпосередньо в Росії — ті, які виробляли в Ірані.

Третій етап: Росія самостійно виробляє дрони під технічним наглядом Ірану.

"Зараз Росія вийшла тільки на другий етап. А які деталі використовуються? Мінімум російських деталей зараз. Це або ті деталі, які були вироблені в Ірані, їх також не багато, або це збірна солянка — все, що зібрано по світу. Там є і китайські, і окремі західні компоненти, які продаються через КНР і треті країни. Потім це все збирається, налаштовується і використовується", — резюмував Мусієнко.

Нагадаємо, 21 вересня російські ЗМІ повідомляли, що в Іжевську створили новий ударний безпілотник під назвою "Італмас". Повідомлялося, що дрон створений розробниками підприємства "Аероскан" (організація групи компаній ZALA Aero).