"Недоторканих немає": експерт розповів, чи будуть суттєві кадрові зміни у владі України

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що в Україні нині є необхідність комплектування, наприклад, Міністерства культури України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Суттєвих кадрових змін у вищому ешелоні влади можна перманентно очікувати постійно. Основне питання полягає в ефективності державного апарату. Про це у коментарі Фокусу розповів голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Оскільки держава знаходиться в стані повномасштабної війни з Російською Федерацією, то з одного боку ми знаємо принцип, що коней на переправі не міняють, але з іншої є людський фактор", — заявив експерт.

За його словами кадрові зміни можливі, наприклад, в результаті того, що "люди втомлюються", "певних корупційних скандалів" та зміни підходу на той чи інший напрям, де потрібно показати на порядок більший результат.

"Тобто зрозуміло що такі зміни у владі вони цілком можливі", — наголошує Чаленко.

За його словами, українці могли спостерігати, наприклад, за еволюцією на рівні Кабінету Міністрів України, де заміняли одного міністрів на іншого.

"Але зрозуміло, що з нинішньою конструкцією влади недоторканих абсолютно немає. І якщо виникне потреба, то людина піде у відставку і будуть знайдена на її місце заміна", — запевнив голова Центру аналізу та стратегій

Чаленко зазначив, що в Україні нині є необхідність комплектування, наприклад, міністра культури та очільника Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Зараз відбувається певна конкурентна боротьба всередині самого уряду", — додає експерт.

Основне питання, за словами Чаленка, полягає в ефективності державного апарату.

"У державі дефіцит ресурсів, тому зрозуміло, що часу немає, тому зміни будуть впроваджуватись максимально швидко", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомив, що зареєстрований в парламенті проєкт закону №10166 пропонує створити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від доходу. Головною перевагою такого спецрежиму є низька ставка податку та максимальна автоматизація – банк буде сам знімати зі спецрахунку підприємця необхідну до сплати суму податку.