"Почекають Трампа": експерт розповів, як зміниться інтенсивність бойових дій у 2024 році
На думку директора мережі нових геополітичних досліджень Михайла Самуся, окупаційна армія намагатиметься "дотягнути" до кінця наступного року, коли Росія планує примусити Україну сісти за стіл переговорів у разі обрання президентом США Дональда Трампа.
Головною стратегічною метою російської армії у 2024 році є максимальна окупація Донбасу і стримування просування Сил оборони України на південному напрямку. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь.
За словами експерта, у 2024 році російські війська зазнають зниження потенціалів на всіх рівнях: і щодо боєприпасів, і щодо бронетехніки, авіації та навіть готовності продовжувати війну. За таких умов окупаційні сили спробують дотягнути до кінця наступного року.
"Кремль, очевидно, розраховує дочекатися Трампа і піднести йому ситуацію так, що в України зараз патова ситуація, тому немає сенсу допомагати Україні та "викидати" мільярди доларів. Замість цього краще примусити українців сісти за стіл переговорів. Перший етап до цього — це припинення допомоги, причому не тільки військової, а й економічної. Тобто просто змусити український уряд визнати поразку", — зазначив Самусь.
Експерт вважає, що якщо Росія зможе домогтися зупинки фінансової допомоги Україні, економіка країни буде вражена, а уряд буде змушений капітулювати й прийняти умови Росії.
"Потім Трампу покажуть, що Україна вже не може воювати без допомоги США, тому підпишемо "Мінськ-3" і на цьому війна закінчується, проводиться демілітаризація, денацифікація України. Тобто примус України відмовитися від вступу до НАТО і ЄС", — додав Самусь.
Нагадаємо, ЗМІ писали, що західні політики почали шукати ґрунт для укладення мирної угоди. Вказували, що говорять про територіальні поступки, на які може піти Україна. При цьому згадується про "глухий кут", у який нібито зайшла російсько-українська війна.