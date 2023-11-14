"Почекають Трампа": експерт розповів, як зміниться інтенсивність бойових дій у 2024 році

На думку директора мережі нових геополітичних досліджень Михайла Самуся, окупаційна армія намагатиметься "дотягнути" до кінця наступного року, коли Росія планує примусити Україну сісти за стіл переговорів у разі обрання президентом США Дональда Трампа.

Головною стратегічною метою російської армії у 2024 році є максимальна окупація Донбасу і стримування просування Сил оборони України на південному напрямку. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь.

За словами експерта, у 2024 році російські війська зазнають зниження потенціалів на всіх рівнях: і щодо боєприпасів, і щодо бронетехніки, авіації та навіть готовності продовжувати війну. За таких умов окупаційні сили спробують дотягнути до кінця наступного року.

"Кремль, очевидно, розраховує дочекатися Трампа і піднести йому ситуацію так, що в України зараз патова ситуація, тому немає сенсу допомагати Україні та "викидати" мільярди доларів. Замість цього краще примусити українців сісти за стіл переговорів. Перший етап до цього — це припинення допомоги, причому не тільки військової, а й економічної. Тобто просто змусити український уряд визнати поразку", — зазначив Самусь.

Експерт вважає, що якщо Росія зможе домогтися зупинки фінансової допомоги Україні, економіка країни буде вражена, а уряд буде змушений капітулювати й прийняти умови Росії.

"Потім Трампу покажуть, що Україна вже не може воювати без допомоги США, тому підпишемо "Мінськ-3" і на цьому війна закінчується, проводиться демілітаризація, денацифікація України. Тобто примус України відмовитися від вступу до НАТО і ЄС", — додав Самусь.

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Нагадаємо, ЗМІ писали, що західні політики почали шукати ґрунт для укладення мирної угоди. Вказували, що говорять про територіальні поступки, на які може піти Україна. При цьому згадується про "глухий кут", у який нібито зайшла російсько-українська війна.