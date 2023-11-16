"Спосіб переломити хід війни": дипломат висловився про допомогу Заходу у 2024 році (відео)

За словами колишнього глави МЗС Володимира Огризка, не варто зараз думати про вибори в США, адже в України є важливіші питання в найближчій перспективі. Насамперед вони стосуються американського бюджету.

В Україні триває повномасштабна війна і ситуація на фронті сильно залежить від військової допомоги з боку західних союзників. Колишній міністр закордонних справ, надзвичайний і повноважний посол України в Австрії та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Володимир Огризко в інтерв'ю Фокусу розповів, чи збільшиться ця допомога напередодні виборів у США.

За його словами, до виборчої кампанії Вашингтона ще рік і українцям необхідно опікуватися питаннями, які можуть з'явитися в найближчій перспективі. Насамперед ідеться про ухвалення бюджету США на 2024 рік, у який можуть закласти 60 мільярдів доларів на допомогу Україні та з яким виникли деякі проблеми.

"Це один бік питання. Інший бік — допомога наших європейських колег і тут ми маємо заяви політичного характеру, які вселяють надію. Хоча, на жаль, не завжди політичні заяви трансформуються в практичні дії. Нам обіцяли мільйон снарядів, які, на жаль, у необхідний час і в необхідній кількості ми не отримаємо", — заявив Володимир Огризко.

Виходячи з цього ексглава МЗС зазначив, що дії завжди говорять голосніше, ніж заяви партнерів. Українські дипломати мають зараз потроїти свої зусилля в усіх країнах-партнерах, щоб збільшити постачання озброєння.

"Це єдиний спосіб переломити хід війни", — підсумував Володимир Огризко.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що сенатори США направили на підпис президенту Джо Байдену бюджет без допомоги Україні. Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб запобігти закриттю уряду — "шатдауну". Однак у документі не йдеться про допомогу Україні.