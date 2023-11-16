Обіцяний мільйон снарядів від ЄС не панацея: у ЗС РФ перевага за боєприпасами, — експерт (відео)

За словами майора запасу Олексія Гетьмана, з російським ВПК конкурувати складно, тому Україні потрібні високоточні гармати. Але ЗСУ також отримують касетні боєприпаси від США, яких в американської армії необмежені запаси.

Євросоюз, за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, може не встигнути передати Україні до березня наступного року мільйон боєприпасів. Але навіть якби партнери встигли передати снаряди, у ЗС РФ у цій частині все одно була б перевага. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу й учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Навіть якщо нам встигнуть передати мільйон снарядів, це приблизно 3,5 тис. пострілів на добу. У будь-якому разі мільйон від наших партнерів — це менше ніж півтора мільйона, які виробляє російський ВПК. У будь-якому разі вони вироблятимуть снарядів більше", — пояснив Гетьман, додавши, що потрібно підходити по-іншому.

За словами військовослужбовця, необхідні точніші гармати й снаряди, щоб завдавати шкоди, витрачаючи вдвічі менше пострілів. Він також відзначив успіхи ЗСУ в частині контрбатарейної боротьби: на 10 знищених російських артилерійських систем припадає одна система ЗСУ.

Гетьман також сказав, що обіцяний мільйон снарядів передадуть на додачу до касетних боєприпасів, які передають США, а цих снарядів у Вашингтона необмежена кількість.

"Тобто у них дуже великі склади з цими снарядами, Офіційно це не розголошують, але я думаю, що йдеться про сотню тисяч, якщо не про мільйон снарядів", — зазначив він.

Україна виробляє власні снаряди

"Не забуваємо, що і наш промисловий комплекс почав випускати й 155, і 152, 125, 105 калібр, мін різного калібру для наших Збройних сил. Тобто мільйон снарядів буде не зайвий, але, з іншого боку, якщо навіть не вдасться Євросоюзу <...> якщо не передадуть мільйон, передадуть півмільйона", — зазначив він.

Нагадаємо, що на 2024-й рік у російському бюджеті закладено рекордні в її сучасній історії військові витрати.

Також повідомлялося, що новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон запевняє Київ у безмежній підтримці, хоча сам свого часу скоротив тисячі військовослужбовців.