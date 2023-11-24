Позбавить посередників та заощадить вам гроші: експерт розповів про вигоду Е-гривні

Електронна гривня має працювати на системі блокчейн, що дозволяє зробити платежі непідвласними жодним хакерам чи природним катаклізмам або війнам.

Впровадження Е-гривні, яке просить у НБУ прискорити Мінцифри, може бути позитивним проєктом, який допоможе пришвидшити безготівкові платежі та заощадити гроші українцям. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Хоча він має сумніви щодо прискореної появи такого фінансового інструменту, але вважає його впровадження допоможе спростити для всіх грошові операції. Крім цього, це дозволить заощадити людям на банківських комісіях.

За словами Олега Пендзина, сьогоднішня система працює таким чином: комерційні банки відкривають у НБУ кореспондентські рахунки, на яких обліковуються всі операції. Своєю чергою комерційні банки відкривають рахунки клієнтам.

Тому коли звичайний українець чи підприємець перераховує гроші, то він, так би мовити, дає розпорядження комерційному банку, щоб той через систему електронних платежів НБУ відправив їх до іншого банку. Своєю чергою інший банк вже розподіляє ці гроші на відкритий клієнтом чи фірмою рахунок.

"Таку складну систему можна значно спростити, тому що всі знають, що безготівкові операції можуть тривати через такий ланцюг по декілька днів, — зазначає Олег Пендзин. — Тим більше, що кожен з учасників системи, по суті посередників, не цурається взяти з вас комісію за перерахунок грошей по ланцюгу".

Експерт зазначає, що за такою системою працює весь цивілізований світ, тому на сьогодні це є нормою. Але Е-гривня має позбавити нас з вами від посередників шляхом так званого блокчейну.

Блокчейн — це децентралізована архітектурна система комп'ютерних серверів, які підтримують покладену на них функцію. Грубо кажучи, не буде єдиного сервера від Нацбанку (хоча він залишиться єдиним емітентом електронної гривні), а буде безліч серверів, які не дадуть всій системі "впасти" через злам хакерів, природні катаклізми чи війну.

Це все одно, що "не зберігати яйця в одному кошику", але оскільки мова йде не про фізичні гроші, а, фактично, про інформацію щодо платежів, то завдяки блокчейну докази того, що ви перевели конкретну суму грошей ніколи не загубиться.

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