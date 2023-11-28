Нам потрібен свій "Генрі Форд" з дронів: РФ успішніша у випуску масових БПЛА, — експерт (відео)

Наші розробники дронів повинні вдало скомбінувати існуючи технології та поєднати з власним баченням беспілотника. Але найголовніше — якомога швидче запустити їх в серійне виробництво, каже ветеран Євген Дикий.

У нас немає часу розробляти якісь фундаментальні речі, які потім змінять перебіг війни, (накшталт лазерної зброї), а треба брати існуючі розробки, вдало їх комбінувати та налагоджувати їхнє серійне виробництво. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Євген Дикий, який проходив службу в батальйоні "Айдар" і зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

Такими речами у нас багато хто займається: шукає що у кого і де є, як це можна використати, трішки модернізувати та запустити у виробництво. В Ізраїлі було теж саме, до речи, каже експерт. Але між війнами, коли ізраїльтяни знали, що ворог все одно буде нападати, вони розвивали наукові воєнні розробки та інвестували в ті речі, які хоч і вистрелять не одразу, але дадуть потужний результат у майбутньому.

"Я не знаю, наскільки швидко ми можемо поновити ракетобудування, але однозначно колись нам це треба буде зробити, — каже Євген Дикий. — Ми всі пам'ятаємо, що радянські міжконтинентальні ракети "Сатана" (Р-36М) випускав наш "Південмаш" і виробляв їх близька 100 на рік. Можливо прямо зараз ми не можемо поновити подібне виробництво, але всі можливості для цього є і ракетну галузь так чи інакше можна і треба розвивати".

Тим більше, акцентує Євген, щодо крилатих ракет робляться вдалі розробки, взяти на приклад той самий "Нептун". Він гарно показав себе у бойових завданнях і вже зараз розроблено нове покоління "Нептун-2", який адаптований і по стрільбі по наземних цілях.

З дронами ситуація дещо простіша. У нас зараз працює близька 200 команд, які займаються дронами, причому вони повністю не зосереджені саме на наукових розробках, бо це під час війни й не треба. Їхні завдання: вдало скомбінувати існуючи технології та поєднати з власним баченням беспілотника. Але найголовніше — якомога швидче запустити їх в серійне виробництво, бо дрони беруть своєю масою.

"Нажаль, в цьому сенсі окупанти нас дещо обганяють, хоча на початку війни сильно відставали, — стверджує Євген Дикий. — А причина проста: хоча наші дрони більш технологічні та просунутіші, російські БПЛА на основі іранських розробок можна випускати більш масово, ніж у нас".

Експерт зазначає, що, звичайно, раніше ми збивали саме іранські Shahed-136, на яких ледь не гуашшю було написано "Герань". Але зараз в половині цих дронів саме російські компоненти, тобто окупантам вдалось взяти вдалу розробку і налагодити власне виробництво, що треба терміново робити й нам.

На відміну від ЗСУ, у яких сотня новітніх розробок, у росіян лише декілька дійсно масових моделей, каже ветеран АТО. Але саме ці три моделі є масовими, які армія РФ може отримувати у великій кількості. Це саме те, на чому треба зосередитись і Україні.

"У нас кожен розробник намагається просунути власну розробку і це гарно і потрібно у мирний час. Конкуренція є механізмом розвитку, — стверджує Євген Дикий, — Але складається враження, що у нас суцільні Кулібіни, але немає свого Генрі Форда, який бив запропонував просту, ефективну і, найголовніше, масову модель".

Раніше Фокус повідомляв, що У Росії безпілотники для армії робитимуть з електронних сигарет. Російські ЗМІ пишуть, що в одному з університетів Самари організували акцію зі збору електронних сигарет. З них планують виймати деталі та використовувати у безпілотниках.