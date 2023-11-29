Коли зарплати виростуть до довоєнного рівня: економіст дав оптимістичний прогноз (відео)

На думку економіста Михайла Кухаря, вже в другому кварталі наступного року зарплати сягнуть до довоєнного середнього рівня у $600.

Підняття зарплат в України відбулось вимушено, бо бізнесу не вистачало кваліфікованих робочих рук, але це все одно допомагає підвищувати ВВП та відбудовувати економіку. Так в інтерв'ю Фокусу заявив головний економіст Ukraine Economic Outlook, Михайло Кухар.

За словами експерта, бізнес навіть готовий був переплачувати на низьких позиціях, типу продавців чи касирів. А в макроекономіці зростання зарплат є доброю ознакою, коли її рівень збільшується через зростання продуктивності праці та маржі підприємств, а не через нестачу кадрів.

Хоча це теж непогано, каже фахівець, тому що все одно ці гроші попадають на внутрішній ринок підтримуючи інших виробників та надавачів послуг. Тому навіть в умовах широкомасштабної війни ми маємо зростання ВВП на рівні $175 млрд, що на $22 млрд більше, ніж торік. Хоча до війни цей показник був на рівні $200 млрд.

Валово-внутрішній продукт: комплекс вироблених товарів і послуг всередині країни.

"У нас негативний торгівельний баланс на мінус $40 млрд, — відзначає Михайло Кухар. — Але другий рік поспіль наша воююча країна має позитивний платіжний баланс".

За словами економіста, торік в Україну зайшло на $12 млрд ніж вийшло, а цього року очікується плюс $18 млрд. Відтак щороку резерв Нацбанку тільки зростає, а не зменшується, що є чудовим показником економіки та банківської системи в цілому.

"На початок війни резерви Нацбанку біли на рівні $28 млрд, акцентує Михайло Кухар. — Зараз цей показник має досягти $42-45 млрд".

В цілому експерт відзначає, що в українській економіці попри війну відзначаються парадоксально гарні новини: хоча ВВП впав на 29% з початку агресивної війни, але вже влітку цей показник став зменшуватись, причому дуже примітно, на 4,4%.

Зарплати теж зростуть, стверджує Михайло Кухар, і якщо зараз в середньому по країні є зарплата у $480, то взимку цей рівень перетне межу в $500, а у другому кварталі поновиться на довоєнні середні $600.

"Мої слова можуть звучати вкрай оптимістично, але ті цифри, які в мене є, — каже Михайло Кухар. — На Заході всі дивуються, як таке можливо у країні, в якій йде війна, бо там вже давно очікували нашого повного економічного колапсу".

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