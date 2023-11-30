Лівий берег Херсонщини тримати все важче. Навіщо РФ відправляє в Україну 104-ту десантну дивізію

Командування армії Росії спантеличене, чому угруповання майже з 68 000 загарбників втрачає з-під контролю невеликі території на півдні України. У надії поліпшити ситуацію, в регіон направляють нову дивізію. Фокус розбирався, як окупанти планують протистояти натиску ЗСУ.

Росія почала розгортати нову 104-ту армійську дивізію десантно-штурмових військ (ДШВ) на тимчасово окупованих територіях України. За даними британської військової розвідки, формування діятиме на окупованій частині Херсонської області.

РосЗМІ ще в серпні 2023 року писали про плани відтворити 104-ту дивізію у складі повітряно-десантних військ до 1 грудня. Нові військові частини думали розгорнути на базі 31-ї десантно-штурмової бригади ВДВ, яка брала участь у висадці десанту в аеропорту "Антонов" у Гостомелі.

Зазначимо, що зведені підрозділи 104-ї дивізії брали участь у збройних конфліктах у Грузії, Азербайджані та Чечні. У серпні-вересні 1992 року 345-й полк перевели в Абхазію і вивели зі складу дивізії.

Втрати окупантів в Україні змусили міністра оборони Росії Сергія Шойгу почати відновлювати підрозділ. До формування вже включили 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду.

У командувача повітряно-десантних військ Росії Михайла Теплинського попереду ціла низка проблем, пов'язаних із навчанням військових. Рядові командири навряд чи доведуть 104-ту дивізію до "елітних стандартів" десантних військ РФ, припускають британські розвідники.

За оцінками полковника ЗСУ в запасі, льотчика-інструктора Романа Свитана, завдання росіян цілком зрозуміле: їм бракує сил і засобів у Херсонській області та в Криму, щоб стримувати наступ ЗСУ.

"Додатково беруть сили з різних дивізій, розгортають на вході в Крим, де в них одна з основних проблем. Також загарбники посилюють присутність на Лівому березі. ЗСУ там якраз розвивають тактичні плацдарми, які можуть перейти в оперативні", — пояснює він Фокусу.

Назви військових частин і номери дивізій ні про що конкретно не свідчать, оскільки ЗС РФ можуть розгорнути на лівому березі Херсонської області й відділення в 10 осіб, підкреслює експерт.

За військовими стандартами Росії, дивізія — це об'єднання з кількох полків, і в ній має бути від 10 до 20 тисяч осіб.

Чому 68 тисяч військових РФ не справляються на лівому березі Херсонщини?

Кількісна перевага російських військ не дозволяє їм вести вдалі бойові дії на лівому березі Херсонської області. Зі складу 104-ї дивізії ДШВ у район Абрикосівки та Великих Копаней уже направили 337-й десантно-штурмовий полк. А до цього 2 місяці тому туди переправили підрозділи 7-ї дивізії ДШВ, розповідає Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Парадоксально, що угруповання росіян майже з 68 000 осіб не контролює повністю навіть невеликі ділянки, де діє переважно піхота Сил оборони України, каже він.

Такі труднощі в окупантів пояснюються неможливістю нормально налагодити логістику і застосовувати комплекси РЕБ проти українських дронів.

"Трасою 2206 вони не можуть спокійно проїжджати — там панують наші дрони. З артилерією аналогічні проблеми", — пояснює Коваленко.

Не маючи можливостей використовувати на повну силу технічні компоненти, ЗС РФ намагаються вигравати максимальним насиченням особового складу. Це нагадує ситуацію в Запорізькій області, коли всі лінії оборони ЗС РФ наповнили людським ресурсом і змусили ЗСУ сповільнити темп просування між селами Вербове і Новопрокопівка, додає експерт.

Угруповання військ РФ "Дніпро" штатно укомплектоване технікою максимум на 40%. Якщо в танковому батальйоні міститься від 30 до 60 танків, то в окупаційних угруповань — удвічі менше.

Однак у Запорізькій області у ЗС РФ справи з логістикою йшли краще, а на лівому березі — суцільні вразливості.

"Якщо ще раптом щось трапиться з Керченським мостом, ситуація для росіян набагато погіршиться", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState у селі Кринки на лівому березі Херсонської області доволі важка бойова обстановка. Окупанти перекидають туди резерви з Бахмутського угруповання.

Фокус 29 листопада писав про точний удар ЗСУ по зборах окупантів в окупованому селі Ювілейне в Херсонській області. Того дня загинули п'ятеро високопоставлених чиновників ЗС РФ.