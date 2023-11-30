ЗСУ не постраждають від снарядного голоду: експерт розповів, що допоможе Україні (відео)

1 млн снарядів від ЄС — це хороша допомога, але в Україні є власне виробництво і допомога касетними боєприпасами від США, каже майор запасу Олексій Гетьман.

Якщо Захід встигне передати Україні мільйон снарядів, то це трохи 3,5 тисячі пострілів на добу. Ці мільйон снарядів від наших партнерів все одно менше, ніж 1,5 млн, що виробляє ворог. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

На його думку, в такій ситуації треба діяти дещо інакше використовуючи високоточні снаряди, які будуть завдавати такої самої шкоди за один постріл, на яку ворогові буде потрібно два-три постріли. Олексій Гетьман стверджує, що з точністю у Сил оборони України немає проблем, бо артилеристи ЗСУ ведуть дуже вдалу контрбатарейну війну: на 10 знищених артилерійських систем окупантів виходить 1 знешкоджена українська.

Бачу тут по іншому не підходити до цього питання ми маємо використовувати гармати, які більш високоточні снаряди, які більш високоточні для того, щоб меншої кількості пострілів можна було робити. Ну завдавати шкоди ворога більше, ніж він, використовуючи, ну там 2 рази більше пострілів, тому на це на цьому треба зосереджуватись. До того ж ми ведемо дуже непогано контрбатарейну боротьбу. Там рахунок один до 10 приблизно.

"Таким чином у росіян вже буде питання не в кількості снарядів, а саме в кількості гармат", — каже Олексій Гетьман.

Ну і до того ж цей мільйон снарядів від Заходу це значний додаток до тих касетних снарядів, які планують передавати й вже передають Україні американські партнери. За словами військового, американці стверджують, що у них майже необмежена кількість касетних боєприпасів. Але ледь за кожен постріл ЗСУ мають відзвітуватись, щоб боронь боже касетний снаряд не зачепив цивільне населення. Пороте саме з таким типом снарядів у України не буде, бо США здатні передавати Україні касетні боєприпаси сотнями тисяч штук, а то й мільйонами, запевняє експерт.

За словами майору запасу, звичайно буде погано, якщо ми не зможемо отримати звичайні артилерійські снаряди, але треба пам'ятати, що наш оборонпром вже випускає боєприпаси для гармат калібрів 155 мм, 152 мм, 125 мм та 105 мм. Також багато випускається мінометних мін різних калібрів для ЗСУ.

Всі ці постійні затримки чи перепони, що виникають на шляху доставки снарядів з Європи на думку Олексія Гетьмана мають не стільки економічну, скільки політичну складову. Не всі в ЄС достатньо розуміють, що у нас йде справжня війна. Але експерт запевняє, що навіть якщо нам передадуть лише половину чи навіть менше від обіцяного мільйона снарядів це не призведе до снарядного голоду, бо нас підтримує США і ми маємо власне їх виробництво.

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