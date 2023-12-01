Ідея, а не вік: професор назвав 5 пунктів для успішного старту власного бізнесу (відео)

За словами доктора економічних наук Андрія Длігача, в тому ж маркетингу вже давно відмовились від практики ділити соціум на якісь стислі вікові категорії.

Український бізнес має позбутись такого поняття, як ейджизм (утиск за віком). Треба, щоб зникла думка, що бізнес може відкрити тільки молода людина чи людина середнього віку, бо для бізнесу найважливішим є ідея, а не вік того, хто її реалізує. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів доктор економічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, і співзасновник Центру економічного відновлення, Андрій Длігач.

"Коли банки відмовляють людям старшого віку у відкритті кредитів під бізнес чи держава розробляє програми підтримки тільки для молодих підприємців, то такими діями ейджизм тільки підживлюється, — зазначає професор. — Таким чином багато прибуткових та потрібних соціуму ідей залишаються нереалізованими".

За його словами в тому ж маркетингу вже давно відмовились від практики ділити соціум на якісь стислі вікові категорії. Економісти вже з'ясували, що люди поводяться невідповідно до власного віку, тим більше, що цифровізацію ніхто не скасовував.

Андрій Длігач каже, що експерти досліджували багато історій успіху різних бізнесменів по всьому світу і виявили чимало прикладів, коли успішними бізнесменами, навіть з мільярдними статками, ставали люди "за 60 років".

"Треба дивитись не на вік, а на ідею, бізнес-план та на готовність людини віддати всю свою увагу цій справі, — зазначає експерт. — Зараз більшість молодих людей відкриває справу не через ідею, чи потяг до неї, а через те, що не бачить інших варіантів для своєї реалізації в професії".

Для початку вдалого бізнесу треба звернути увагу хоча б на п'ять пунктів:

хто є твоїм клієнтом і чому цей клієнт має віддати гроші саме тобі, а не конкуренту;

сконцентруватись на клієнті й створити продукт чи послугу, які стануть унікальними для нього;

ретельно прорахувати, чи багато таких клієнтів і все протестувати не боючись помилок, щоб потім їх скорегувати;

не забувати, що бізнесу постійно потрібно доносити цінність свого бізнесу (потрібен маркетинг, комунікація та пояснення);

не намагатись все зробити самотужки, бо партнерство з людиною, що має якісь потрібні компетенції може дійсно допомогти швидше досягти успіху.

Раніше Фокус розповідав, які ризики стають ключовими для банків України наприкінці 2023 року. Війна з Росією залишається джерелом найвищого ризику від початку повномасштабного вторгнення.