Вступ України до ЄС за прискореною процедурою: експерт розповів, наскільки це реально (відео)

Коли європейські посадовці сидітимуть у Києві — всі бюрократичні процедури будуть виконуватись в рази швидше, відзначає політолог Ігор Рейтерович.

Всі попередні домовленності з Євросоюзом свідчать про те, що Україна буде вступати до ЄС за іншою, спрощеною процедурою без бюрократичної волокити, ніж це робили попередні країни. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Ігор Рейтерович.

За його словами, Україна вже з 2014 року зробила дуже багато для такої інтеграції з Європейським Союзом, так що, в принципі, для нас ця процедура вже триває майже 10 років, бо Україна виконувала низку потрібних положень, умови про асоціацію і так далі. А деякі інтеграційні моменти ми почали робити навіть з часів президентства Леоніда Кучми.

Тому підписання оновленого Меморандуму між Верховною Радою України та Європейським парламентом, що відбулось 28 листопада, є черговим свідченням того, що Україна залишається в центрі уваги й нам буде дано зелене світло в напрямку ЄС. Проте, зазначає політолог, це зовсім не означає, що Євросоюз закриє очі на невиконання всіх вимог, які перед нами поставили. Треба буде виконати всі забов'язання, в чому і допоможе відкриття відповідного офісу ЄС в Україні. .

"Багато хто не оцінив цю ініціативу по відкриттю офісу ЄС, — каже Ігор Рейтерович, — Але тут треба розуміти, що процес інтеграції дуже бюрократичний, а подібна тісна співпраця на місці як раз і допоможе вирішити всі домовленності якомога швидше".

Коли європейські бюрократи будуть сидіти у Києві, то всі бюрократичні процедури будуть виконуватись в рази швидше, відзначає експерт. Тут треба пам'ятати, що ті ж самі поляки п'ять років готувались і виконували всі процедури й реформи для вступу в ЄС і ще два роки йшли перемовини для вступу.

Жодної упередженості до України з боку ЄС немає, просто ми повинні зробити всі економічні та політичні реформи, які відповідають вимогам до інших країн-учасниць Європейського союзу, акцентує політолог. Проте не треба відкидати тих фактів, що з політичної волі інших країн на деякі недопрацювання Польщі чи Румунії все ж таки закрили очі. Наприклад, зазначає Ігор Рейтерович, за рівнем запобігання корупції Україна зараз знаходиться на більш високому рівні, ніж була Румунія на момент прийняття в ЄС.

З іншого боку війна з Росією пригальмовує процес вступу в ЄС, але, відзначає експерт, в жодному документі Євросоюзу не написано, що туди не можна брати країну, яка знаходиться у стані війни чи має якісь територіальні суперечки з сусідом. Теж саме стосується і НАТО, бо є яскравий приклад Туреччини та Греції, які мають територіальні суперечки.

Звичайно, каже політолог, країна, в якій вже завершилась війна більш прогнозована для ЄС в тому числі й з точки зору інвестицій в цю країну. Отже, ми маємо час до кінця війни завершити всі інтеграційні реформи і якщо виконаємо їх на 90-95% будемо мати всі права, щоб вступати до ЄС і в жодної європейської країни не буде офіційних аргументів, щоб відмовити в цьому питанні.

Раніше Фокус розповідав, що ЄС перейшов на військові рейки заради України. На думку експерта Миколи Давидюка, Євросоюз міг би ще більше обмежити Росію, щоб вона була повністю економічно "замурованою".