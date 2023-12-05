РФ продовжує заробляти на нафті й торгівлі газом: санкції не допомагають послабити армію Путіна

24 лютого нарешті до європейських чиновників дійшло, що таке є Росія, але тепер придушити цього монстра дуже важко, а деякі країни ЄС продовжують купувати великі обсяги газу та нафти в окупантів, каже політолог Михайло Самусь.

Росії вдається підтримувати й навіть розширювати та нарощувати свій військовий потенціал через слабку ефективність санкцій від наших західних партнерів і ця тенденція тягнеться ще з 2014 року. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь.

За його словами, ще з моменту агресії проти Грузії у 2008 році, коли Україна наголошувала на важливості припинення загравання з РФ з боку ЄС, то Європа продовжувала вести та укріпляти ділові стосунки з цією країною. Крім того, керівники деяких європейських країн не дозволили Україні та Грузії наблизитись до НАТО.

"В результаті Росії вдалось модернізувати свою армію як раз після війни з Грузією, — зазначає політолог. — Це відбулось значною мірою за допомогою саме західних технологій, бо у всій російській техніці зараз є саме західні технології та компоненти".

Окупантам за ці часи вдалось збудувати свою безпілотну галузь, наголошує Михайло Самусь. Наприклад, Ізраїль допоміг їм побудувати завод з виробництва БПЛА. І навіть у 2014 році після захоплення Криму всі доводи України про жорсткі санкції проти агресора ігнорувались. І навіть більше, каже експерт, Європа намагалась примусити нас підписувати домовленності з РФ, щоб європейський бізнес міг і дали вести справи з РФ.

І ось з 24 лютого 2024 року нарешті до європейських чиновників дійшло, що таке є Росія, каже пан Самусь. Але тепер придушити цього монстра дуже важко, на думку експерта, навіть за допомогою санкцій. Бо на другий рік війни РФ продовжує заробляти на нафті й газі до $150 млрд на рік, а критично необхідні технології та обладнання намагається протиснути через сусідні країни в обхід санкцій по сірих та чорних схемах.

"Ці нафтодолари дозволяють агресору оплачувати "м'ясо" в армії, набираючи туди солдатів з бідних верств свого населення, — стверджує політолог. — Наприклад, Іспанія закупила рекордну за весь час партію скрапленого газу. Так поступають й інші європейські країни".

На думку Михайла Самуся, тільки позбавивши Росію прибутків від продажу природних ресурсів та технологій для їх видобутку можна знизити нарощування армії РФ. Це цілком можливо, хіба що потрібна воля європейців, бо економіка — це щонайменше 50% будь-якої війни.

Повний випуск розмови з Михайлом Самусем незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокуса.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ хоче обійти санкції Заходу. Дочка Путіна розширюватиме вплив Кремля в Африці.