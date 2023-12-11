СБУ і ГУР ведуть перемовини з групами впливу в РФ: політолог розповів, як їх використовуватимуть

Завдяки впливовим особам може вийти сформувати якесь коло заколотників у Кремлі, вважає експерт Віктор Бобиренко.

Ті, хто має якийсь вплив у Кремлі на користь України або дістає важливі данні не є ціллю для ліквідації українськими спецслужбами. До того ж ведуться перемовини з олігархами РФ, які можуть втекти з Росії на умовах інвестицій своїх грошей в Україну. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Віктор Бобиренко.

За твердженням фахівця, ті олігархи, що втратили свої капітали від антиросійських західних санкцій вже почали їх відновлювати шляхом інвестицій у військово-промисловий комплекс Росії. Але з людьми, що мають впливові позиції наші спецслужби повинні домовлятись, каже експерт.

Так чи інакше нехай вони будуть нашими ситуативними союзниками, — вважає Віктор Бобиренко. — Особливо важливо тримати контакт з тими особами, що можуть акумулювати навколо себе ще інші групи впливу.

Це важливо, тому що можливо вдасться сформувати яке-небудь коло заколотників у Кремлі, вважає політолог. Також, на його думку, важливо тримати під контролем всі групи, що можуть прийти до влади після смерті Путіна та особливо важливо, щоб його не змінили такі самі пропутінські особи.

На думку Віктора Бобиренко, бачущі те, що Росія припинила бути територією безпеки, кількість можновладців, впливових осіб чи олігархів різного масштабу, які готові йти на прийнятні для України перемовини тільки збільшується. тут політолог має категоричну впевненість, яка базується на історичному минулому, що будь-яке суспільство врешті решт втомлюється від війни. Навіть в російській армії вже з'явились так звані "п'ятисоті" — солдати, що не хочуть воювати.

В Росії завжди буде 20-25% тих, хто виступає за війну "до переможного кінця", — зауважує політолог. — Але і приліт наших дронів в центр Москви й ліквідація таких зрадників, як Ілля Кива, а також постійні обстріли Білгородської та Курської области сигналізують, що далеко не все "йде за планом", як каже Путін.

І якщо постійна небезпека через обстріли українців тільки озлоблює, бо не ми є агресорами, то росіян подібне тільки розколює, стверджує Віктор Бобиренко. І хоча наше суспільство та воїни теж страшенно втомились від бойових дій, але у нас просто немає іншого виходу, ніж протистояти окупантам, а у них завжди вихід є — це вивід військ з території України та російське суспільство все більше і більше замислюється над припиненням війни, зазначає політолог.

Повний випуск розмови з Віктором Бобиренко незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Фокус раніше писав, як ЗС РФ намагаються розширити оточення Авдіївки з боку села Первомайське. Окупанти отримали перевагу в артилерії та FPV-дронах.