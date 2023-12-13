РФ стане більш залежною від Китаю: як вплине на Путіна можлива війна між Індією та Пакистаном

У можливій війні Пакистан підтримає Китай і заборонить Росії будувати свою економіку з цією країною, на що так розраховував Путін, зазначає політолог Ярослав Божко.

Нарощування конфронтації між Індією та Пакистаном невигідно президенту РФ Володимиру Путіну і він стане ще більш слабким і залежним від Китаю. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Ярослав Божко.

Пакистан та Індія далеко не перший рік знаходяться в стані своєрідного військового конфлікту через спірні території й постійно відбуваються загострення, хоча в нашому інформпросторі їм не приділяють уваги. Хоча тепер для України будь-які військові конфлікти є важливими, адже від них залежить і допомога нашій державі в якомусь сенсі, зазначає політолог.

"Розморозка старих конфліктів, витягування старих глибинних проблем призводить до того, що конфлікт між Індією та Пакистаном може увійти у гарячу фазу, — зазначає Ярослав Божко. — І тут важливо розуміти, що Індія зараз активно співпрацює з США, а Пакистан є давнішнім союзником Китаю".

На думку експерта, на приклади протистояння Індії та Пакистану ми можемо побачити ще один варіант глобальної боротьби Західного альянсу та Китаю. І хоча це ще не говорить про початок саме бойових дій, але сигналізує про вступ людства у глобальну ескалацію військових конфліктів по всьому світу.

"Наприклад, у 2024-2025 роках можуть початись бойові зіткнення США та Китаю навколо Тайваню, — акцентує Ярослав Божко. — Це здатне призвести до ланцюгової реакції. Цілком можливо можна очікувати на військові дії між Південною та Північною Кореями, а також вже конкретну війну між Індією та Пакистаном".

Можлива майбутня війна між США та КНР буде сприйматись іншими державами, як вирішальна битва, в якій треба буде зайняти ту чи іншу сторону аби розв'язувати проблемні питання, каже політолог. Але від цього Росія нічого не виграє, зазначає він.

"РФ зараз дуже залежить від Китаю намагаючись при цьому закріпитись на поставках енергоресурсів до Індії, а разом ці дві країни допомогають Росії обходити санкції, — зауважує експерт. — Але якщо почнеться війна між Індією і Пакистаном, то КНР може натиснути на РФ з вимогою припинити активні економічні зв'язки з Індією, що зробить Росію ще більш слабкою і ще більш залежною від КНР".

В цілому РФ зараз вимушено інвестує в індійську та китайську економіки, адже залишає гроші від енергоресурсів на місцевому ринку розвиваючи в першу чергу економіку саме цих країн, а не свою, зазначає фахівець. РФ торгує з країнами не за рублі, а за юані та рупії й більшу частину грошей просто не може вивести зобов'язавшись купувати там на них технології та продукцію.

Повний випуск розмови з Ярославом Божко незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, як Індія бореться із сепаратизмом і хоче стати лідером Півдня. Індія впевнено йде до своєї мети — стати полюсом багатополюсного світу.