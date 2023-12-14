РФ хоче запускати ракети по Україні з Абхазії: як ЗСУ дадуть відповідь на облаштування порту Очамчира

Точні ракетні удари ЗСУ змушують війська Росії виводити кораблі з пунктів базування в Криму і для цієї мети розглядають окупований грузинський регіон. Якщо з Абхазії битимуть по Україні далекобійними ракетами, Тбілісі доведеться думати, як не перетворитися на воюючу сторону. Фокус розбирався, як краще відповісти на майбутні провокації ЗС РФ.

Росія поступово облаштовує військово-морську базу в порту Очамчира грузинського окупованого регіону Абхазія. Кораблі Чорноморського флоту ховають від точних ударів ЗСУ, і це місце підходить якнайкраще, зазначає британська радіостанція ВВС.

Плани з будівництва пункту базування військових кораблів в Очамчирі Росія озвучила відразу після нападу на Грузію в серпні 2008 року. Пожвавив цю тему глава невизнаної Абхазії Аслан Бжанія в жовтні 2023 року, заявивши про підписання з Кремлем відповідної угоди.

"Усе це спрямовано на підвищення рівня обороноздатності Росії, Абхазії, і таку взаємодію буде продовжено. Це забезпечення корінних інтересів Абхазії та Росії, а безпека — понад усе. Є й речі, про які я не можу говорити", — сказав він.

У порту Очамчира почали вести активні будівельні роботи в лютому 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року в порту Очамчира провели днопоглиблювальні та будівельні роботи. Тепер порт здатний приймати судна водотоннажністю до 13 000 тонн.

На думку оглядача видання "Эхо Кавказа" в Чехії Вадима Дубнова, облаштування військової бази в порту Абхазії виглядає як далека перспектива. Його повна підготовка до прийняття кораблів займе роки. Поточні параметри бази Очамчира не підходять для перебазування великої кількості суден Чорноморського флоту РФ.

Військово-морську базу краще використовувати більше для підтримки авіаційних сил ЗС РФ, зазначає аналітик.

"Наразі це більше політичне питання, ніж військове. У Кремля, звичайно, можуть бути плани і розрахунки Очамчира

для розвантаження найнебезпечніших місць у Криму", — зауважує Дубнов.

Обстріли України з Абхазії: яку відповідь дасть ЗСУ

Грузія на офіційному рівні засудила ініціативу Росії з облаштування військового порту. Російські кораблі з територіальних вод Грузії зможуть обстрілювати цивільну інфраструктуру практично будь-якого українського регіону.

Якщо РФ завдасть звідти ракетних ударів по Україні, грузинська влада буде змушена шукати можливість не стати стороною конфлікту. Москва спеціально зробила акцент на невизначеному статусі Абхазії і розміщує там військові об'єкти. Наслідки застосування ракет "Калібр" та іншого озброєння доведеться розглядати як недружній крок з боку Грузії, пояснює Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

У зв'язку з останніми морськими невдачами, прильотами ракет по Севастополю і Новоросійську, а також потопленням флагманських російських суден — військово-морську базу в Очамчирі добудовуватимуть прискореними темпами. Росія шукає альтернативу Севастополю і розширює військову присутність уздовж узбережжя Чорного моря до Туреччини.

"Кораблі в Очамчирі спробують сховати від ракет Storm Shadow і морських дронів. РФ може завдавати ракетних ударів по Україні і з Середземного моря, але в цьому регіоні проблеми з повітряним простором країн НАТО. А у випадку з портом в Абхазії все простіше", — каже Снєгирьов.

Для Сил оборони України настане важкий момент у разі атак із порту в Абхазії: якщо вдарити по російських кораблях у територіальних водах, це означає оголосити війну Грузії.

"Ми можемо бити по Новоросійську, питань немає. Але Очамчира — це вже грузинська територія", — підсумував він.

Поспішати нікуди. Що влада Грузії думає про плани Росії?

МЗС Грузії спочатку засудило плани зі створення російської військово-морської бази в Абхазії, назвавши це "кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності".

Далі була стримана риторика. Представник провладної партії "Грузинська мрія" Гія Вольський засумнівався в серйозності облаштування порту Очамчира і заявив про відсутність прямої угоди між Абхазією і Росією щодо цього.

"Іноді Бжанії дозволяють поговорити з кимось на високому рівні, зокрема з президентом", — зазначав політик.

Грузинську владу більше турбує зрив їхніх планів зі створення великого нового порту на узбережжі Чорного моря. Облаштування бази в Очамчирі займе щонайменше три роки, тому логічніше сконцентруватися на сьогоднішніх викликах, зазначає голова комітету з міжнародних відносин парламенту Грузії Ніколоз Самхарадзе.

Депутат все ж визнає небезпеку від північного сусіда. Самхарадзе згадує, що за останні 30 років у Грузії було три війни з Росією. Над країною немає ні парасольки безпеки НАТО, ні економічної підтримки Заходу, констатував політик.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни нещодавно говорив про підготовку Росії до майбутньої війни з НАТО і для цього збільшує військово-морський потенціал за межами Східної Європи.

Фокус також писав про небажання Абхазії входити до складу Російської Федерації. Політичні сили самопроголошеної республіки виступають за близькі відносини з РФ, але не бажають бути одним з її суб'єктів.