Бід Бахмутом ЗСУ не здають позицій, а окупанти змінили тактику з використанням Shahed-136, — аналітик

Поки США не розв'яжуть проблему допомоги Україні артилерію будуть замінювати FPV-дрони, вважає військовий аналітик "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

Біля Бахмуту на Донеччині окупанти сконцентрували особовий склад на 80 тисяч військових, що є величезним скупченням ворога з часів наступу на Бахмут, але маючи перевагу в людях, артилерії та іншому агресору з величезними проблемами вдається протискатись буквально по метру, що говорить про якість укріплень і оборони ЗСУ. Але українським воїнам зараз терміново потрібно більше артилерії та боєприпасів. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий аналітик "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

Армія РФ задіює навіть резервні бригади, для того, щоб відновити свої позиції поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Все це робиться для творення буферної зони, яка допоможе зробити логістику більш безпечною, але успіху окупанти не мають, бо ЗСУ міцно, хоча і в дуже важких умовах, тримають оборону.

"ЗСУ на цих напрямках дуже не вистачає артилерії та снарядів і цей брак боєкомплектів почав відчуватись вже в грудні, — зазначає Олександр Коваленко. — Мабуть, поки баталії в Конгресі США щодо допомоги України не закінчаться цей брак боєприпасів буде відчуватись і надалі, а компенсувати його будуть коштом FPV-дронів".

В той самий час, зазначає експерт, кількість атак дронів-камікадзе типу Shahed-136 на українські міста дещо знизилась, адже попри всі заяви росіян про випуск майже тисячі БПЛА щомісяця поки що не відповідають дійсності. РФ все ще залежить від поставок саме з Ірану, каже аналітик.

"Агресор змушений зараз взяти оперативну паузу для накопичення дронів-камікадзе, — відзначає Олександр Коваленко. — Під час паузу росіяни невеликими запусками дронів розвідують нові маршрути та експериментують зі складом групи безпілотників".

Наприклад, за словами фахівця, окупанти можуть запускати в різних напрямках багато груп дронів у складі всього пари апаратів, щоб не тільки прощупати українські сили ППО, але і відвернути увагу сухопутних мобільних груп з їх знищення, яким вдається збивати 80% Shahed. Але згодом армія РФ буде нарощувати кількість подібних груп та їхній склад, тому потрібно створювати та авіаційні підрозділи по їхньому перехопленню у небі, коштом гелікоптерів чи турбогвинтових штурмовиків.

Повна розмова з аналітиком Олександром Коваленком невдовзі буде опублікована на Youtube-каналі Фокуса.

Фокус раніше писав про ідею Міноборони України компенсувати дронами дефіцит артилерійських снарядів. Експерти впевнені, що БПЛА можуть лише доповнити роботу артилерії, але не замінити її.