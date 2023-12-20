Боротьба з корупцією під час війни: як НАЗК і НАБУ впоралися зі своєю роботою у 2023 році

Експерти дали оцінку зусиллям директора НАБУ Семена Кривоноса та голови НАЗК Олександра Новікова щодо викорінення корупції в Україні.

Фокус склав рейтинг українських міністрів і топменеджерів, до якого також увійшли глави антикорупційних відомств. Йдеться про директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса та голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова.

Для рейтингу Фокуса профільні експерти оцінили роботу антикорупціонерів за 10-бальною шкалою. Суму балів розділили на кількість експертів, отримавши таким чином середню оцінку діяльності кожного чиновника.

Семен Кривонос — 6 балів

Роботу директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса експерти в середньому оцінили на 6 балів. Він очолив НАБУ тільки в березні 2023 року.

"Було багато побоювань, але, по суті, вони не виправдалися. Орган працює добре, глобальних негативних змін не помічено", — сказав Фокусу засновник StateWatch Олександр Лємєнов.

Семен Кривонос

Нардеп Ярослав Юрчишин зазначив, що за Кривоноса темпи роботи антикорупційного відомства залишаються на високому рівні, а кількість справ збільшується. До невдач НАБУ 2023 року політик відніс звільнення групи детективів, які розслідували справи щодо заступника глави офісу президента Олега Татарова.

Своєю чергою, виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк вважає, що Кривонос демонструє нижчий рівень автономії, ніж його попередник.

Оцінювали:

Олександр Лємєнов, засновник StateWatch.

Ярослав Юрчишин, народний депутат.

Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції.

Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine.

Олександр Новіков — 6,5 балів

Середня оцінка голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова склала 6,5 балів. Експерти зазначили, цього року уряд затвердив антикорупційну програму на 2023-2025 роки, яку розробляло НАЗК під керівництвом Новікова.

"Це не програмний текст, а конкретний документ із планами та термінами його виконання. Якщо ми його виконаємо, то станемо найменш корумпованою країною та материком, та навіть і в світі", — зазначила виконавча директорка антикорупційного центру ІЗІ Мартіна Богуславець.

Олександр Новіков

На думку керівника юридичного відділу Центру протидії корупції Олени Щербань, Новікову вдалося зібрати найкращий склад агентства та налагодити його роботу. Водночас вона вказала на те, що у відомстві досі не відбулося системних змін у питанні верифікації декларацій та процедур їхньої перевірки.

"На жаль, дуже змішані пріоритети — з одного боку, НАЗК займається санкційною політикою, з іншого боку, активізації щодо електронного декларування не було помічено, якщо це не запит суспільства або міжнародних партнерів", — зазначив у коментарі Фокусу Ярослав Юрчишин.

Оцінювали:

Олександр Лємєнов, засновник StateWatch.

Ярослав Юрчишин, народний депутат.

Олена Щербан, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції.

Мартина Богуславець, виконавча директорка антикорупційного центру ІЗІ.

Повний рейтинг Фокуса "Уряд воєнного часу. Як впорався Кабінет міністрів зі своєю роботою у 2023 році" читайте за посиланням.