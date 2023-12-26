Окупанти ставлять рекорди з атак "Шахедів": чим може відповісти Україна, — експерт (відео)

Однією з головних цілей України має стати гідна відповідь атаками своїх дронів-камікадзе на російські міста по військових чи важливих цілях, каже військовий експерт Олег Жданов.

Окупанти запускають стільки "Шахедів", скільки можуть виробити й максимальна кількість запущених дронів-камікадзе може сягнути вже тисячі штук на місяць. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Кількість безпілотників в самому нальоті може залежати від поставлених завдань та від конкретної цілі, — зазначає експерт. — При цьому ціллю може бути навіть не дуже важливий об'єкт, але розташований поблизу житлових будинків, щоб створити таким ударом психологічний тиск, щоб населення більш схилялось "до миру за будь-яку ціну"".

Саме тому, на думку фахівця, Україна потребує не тільки класичні засоби протиповітряної оборони, а й широку лінійку засобів радіоелектронної боротьби, які має Росія. Тоді можна ставити РЕБ на відстані від міст і дрони чи їхні уламки не будуть шкодити будівлі та призводити до жертв серед цивільного населення.

Саме тому, за словами Олега Жданова, київським захисникам доводиться вести боротьбу с дронами в межах міста, бо не вистачає засобів боротьби проти них, щоб взяти столицю в кільце і боронити її ще на підступах від ворожих нальотів дронів-камікадзе. Наприклад, зенітна система "Гепард", що розроблена саме для боротьби проти "Шахедів", діє на відстані два кілометри, а радіус всього Києва більше сотні, зазначає фахівець.

На думку Олега Жданова, однією з головних цілей Україна має стати гідна відповідь з атак своїх дронів-камікадзе на російські міста по воєнних чи важливих цілях. Війна — це двосторонній процес, зазначає військовий експерт, тому ми повинні відзеркалити ті удари, які окупанти наносять по Україні.

"Але головним питанням таких відповідей є наявність виробничих потужностей, — зазначає експерт. — В такому випадку ми не тільки зможемо відповідати на атаки, а навіть досягати своїх конкретних цілей воєнного характеру наносячи саме потрібні нам удари".

Раніше Фокус писав, що у Кабміні розповіли, які дрони може виробляти Україна. За словами замміністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, 2024 року Україна виготовлятиме приблизно два мільйони дронів.