Ситуацію змінять далекобійні ракети: допоможуть деокупувати Крим, — військовий експерт (відео)

Україна розраховує на західну підтримку новими модифікаціями озброєнь. Це дозволить Силам оборони України рухатись на південь, вважає військовий експерт Роман Світан.

На цей момент український фронт розтягнутий на 1200 км і зараз є три особливо важливі ділянки фронту — Херсонський, Запорізький та Донецький напрямки та всі вони різні з позицій оборонної ситуації. Про це зазначив у своєму коментарі Фокусу полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан.

За його словами, на Донбасі великі перепади висот, а на херсонському напрямку в основному степові горизонти, як і на західному напрямку Запорізького фронту. Тому виходячи із географії місцевості ЗСУ виконують конкретні задачі.

"Зараз оборонні заходи відбуваються на східному напрямку Донеччини та східному напрямку Запоріжжя, — каже військовий експерт. — А ось при наявності далекобійних ракет ЗСУ може просунутись на південному напрямку в районі Токмака завдяки їх застосуванню на горизонтальних поверхнях".

При наявності далекобійних ракет та авіації ЗСУ не зазнає проблеми Першої світової війни, коли без нормальної авіації та далекобійності зброї на пару кілометрів війська впирались одне в одне і місяцями сиділи по окопах, зазначає полковник ЗСУ у запасі. За його словами, Україна розраховує на західну підтримку новими модифікаціями озброєнь, що дозволить Силам оборони України рухатись на південь.

"Нашою перевагою є і коротке плече логістики, а в окупантів з Ростова до Херсона понад 700 км, — акцентує Роман Світан. — Зараз одним з основних факторів війни є саме логістика і хто має далекобійну зброю, той і може контролювати логістику противника. Якщо буде більше далекобійних систем ATACMS, то з Ростова росіяни чи навряд зможуть щось доставити на фронт".

Зброєю, яка може змінити ситуацію на фронті Роман Світан вважає саме далекобійні крилаті та балістичні ракети, а ще керовані авіабомби і все, що може бити на дальність 300-500 км. Саме такі засоби будуть знищувати логістичні ланцюги ворога з Кримом по мосту, морю чи повітрю, зазначає експерт.

Раніше Фокус писав, що російський корабель "Новочеркасск" знищили західні ракети й в окупантів немає безпечного місця в Криму. Російський флот тепер ховається в Новоросійську та Сухумі, але місцеві бухти непристосовані для військових суден.