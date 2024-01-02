Закупили все необхідне для ракет: чому РФ надалі обстрілюватиме Україну (відео)

Радянська ракета Х-22 розроблена для знищення авіаносців НАТО і є дуже не точною ракетою з ухиленням від цілі до 1 кілометра. Запуск таких ракет є актом тероризму, зазначає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Не дивлячись на заяви секретаря РНБО Олексія Данилова та очільника ГУР Кирила Буданова про нестачу у РФ крилатих та балістичних ракет, яких вистачить "на дві-три масовані атаки" окупантам вдалось накопичити ракети й налагодити їх виробництво попри санкційний тиск і завдати ударів по мирних українцях. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За словами фахівця, РФ вдалось закупити для крилатих ракет конче необхідні санкційні елементи: мікрочипи та мікросхеми на суму приблизно у $2 млрд завдяки схемам сірого транзиту. Завдяки цьому Росія може виробляти до ста ракет щомісячно, про що заявляє російська пропаганда, каже експерт.

"Ці сто ракет скоріше за все є вкидом російського ІПСО для тиску на політичні кола України й соціум, а також західних партнерів, — підкреслює Дмитро Снєгирьов. — І хоча реальні темпи виробництва значно скромніші, треба враховувати цей факт можливості випуску таких крилатих та балістичних ракет".

Ракетні атаки росіян варто кваліфікувати саме як акт міжнародного тероризму, зазначає військовий експерт, адже РФ використала зброю невибіркової дії. Ракети Х-22 є ще радянською розробкою, що була створена для знищення кораблів та авіаносців НАТО. Головний недолік цих ракет — відхилення від наміченої цілі до 1 кілометра, тобто це сліпа ракета. Тому РФ немає жодного права розповідати про вибірковість ударів по конкретних цілях враховуючи радіус ухилення.

"Ще треба врахувати вибухову частину цієї ракети, адже вона сягає майже тонни, — акцентує експерт. — "Калібри" та "Кинджали" вміщують до пів тонни й мають значно більшу точність. Тобто у Х-22 розробники компенсували "сліпоту" саме кількістю вибухівки".

Ще ці ракети Х-22 страшні тим, що вони заходять на балістичну траекторію і мають швидкість 4 тис. км/г, тобто їх майже неможливо перехопити, хіба що тільки за допомогою систем Patriot, зазначає фахівець. Але такі системи здатні перекривати територію в радіусі лише 300 км, а тому нам їх просто фізично не вистачає для своєрідного купола безпеки.

До того ж, каже Дмитро Снєгирьов, окупанти намагаються перевантажити нашу ППО великою кількістю повітряних цілей: випускають дрони й різні ракети одночасно. А оскільки подібні ракети можуть дістати будь-якої точки України, то окупанти роблять все можливе, щоб посіяти серед населення паніку та хаос, демонструючи, що немає в країні жодного безпечного міста.

"В військовій доктрині РФ чітко прописана можливість нанесення превентивних ударів по інфраструктурі ворога, щоб примусити його капітулювати, — каже експерт. — Отже, не треба сидіти в рожевих окулярах, а треба розуміти, що окупанти продовжать наносити подібні удари".

Раніше Фокус розповідав, коли можливі наступні удари ракетами по Україні. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, окупанти мають заздалегідь запрограмувати й налаштувати маршрути для ракет, якими завдаватимуть ударів по Україні.