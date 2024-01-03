Закон про мобілізацію значно зміниться: його будуть приймати дуже довго, — політолог (відео)

Так званий "Уряд національної єдності" створити не вдасться. У Верховній Раді багато внутрішніх міжпартійних конфліктів, вважає політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов.

Влада напевне піде на поступки опозиції щодо змін в законопроєкті про мобілізацію. В цілому треба пам'ятати, що це дійсно лише законопроєкт, який має пройти перше та друге читання і, звичайно, до нього буде внесено безліч поправок. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов.

"Прийняття цього закону буде досить тривалим процесом, адже правок буде багато від кожної фракції у Верховній Раді, — впевнений експерт. — Обов'язково будуть і суспільні обговорення, тому певні моменти безумовно буде потрібно врегулювати".

Направду цей закон треба було приймати ще у перший місяць повномасштабного вторгнення, зазначає політолог. На той момент це б сприймалось соціумом значно легше, а на полі бою це дало б ще кращий результат, адже своєчасність в таких умовах має дуже велике значення.

На думку Максима Несвітайлова, зараз немає жодних причин для створення омріяного багатьма політиками "Уряду національної єдності, тому що у Парламенті досі знаходяться депутати від тієї ж ОПЗЖ. Враховуючи взагалі рівень внутрішніх конфліктів в такий Уряд зовсім не віриться, зазначає політолог.

Щодо ситуації втрати довіри українців до телемарафону "Єдині новини", то на думку експерта, він все ж таки зможе приносити користь, якщо його значно переформатувати. Можливо треба дати більше редакційної свободи, щоб гострі теми можна було висвітлювати вказуючи й на негативні моменти.

"Сьогодні вже не той період, коли достатньо було видати українцям для підтримки хіта "Червона калина", щоб всі зарядились і повірили в завтрашній день, — акцентує Максим Несвітайлов. — Потрібно давати більш конструктивну інформацію і значно перебудовувати всю цю інформаційну складову".

Можна зібрати медіастратегів та розробити провідну концепцію мовлення як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію, підкреслює фахівець. Треба трохи спуститись на "грішну землю" і тверезо оцінити ситуацію.

Раніше Фокус повідомляв, що за 5 місяців з бюджету було виділено майже 250 млн на виробництво серіалів. За рік лише одному телеканалу було перераховано 116,1 мільйона гривень на виробництво інформаційних програм для телемарафону "Єдині новини".