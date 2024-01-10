Конгрес США проголосує за пакет підтримки України: експерт розповів, коли цього чекати

Поки що республіканці тиснуть на Байдена, намагаючись показати його слабкість і отримати для себе преференції. Демократам доведеться піти на поступки і пакет допомоги проголосують, зазначає експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Республіканці відчули "запах крові" немов акули, тому намагаються вичавити всі можливі преференції за голосування по військовому пакету допомоги Україні. І хоча за підсумками пакет допомоги буде прийнятий Конгресом США, але демократи продемонструють свою слабкість, адже їм доведеться піти на значні поступки, а натиснути у відповідь на республіканців вони не мають можливості. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

На його думку, президент США Джо Байден демонструє свою слабкість, адже він досі не може домовитись про репутаційний для нього пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню. Це є ключові напрямки геополітичного впливу США на даний проміжок часу.

"Республіканці затягують процес голосування настільки, наскільки можуть, — зазначає політолог. — Проте максимум у першій половині лютого це рішення буде проголосовано, хоча я сподіваюсь, що його приймуть ще раніше".

В якости гарного кандидата на президентський пост, голосування по якому пройдуть у США восени 2024 року, експерт вважає кандидатку від республіканців Нікі Хейлі, яка значно поліпшила свої показники довіри серед американців з 6% до 29%. Вона має чітку і послідовну проукраїнську позицію, свіжі ідеї та знаходиться на підйомі своєї політичної кар'єри.

Навіть якщо Трампу дозволять брати участь у "праймаріз" (передвиборчій гонці, щоб стати саме кандидатом на виборах від партії), то вона має всі шанси посунути колегу по партії, каже експерт-міжнародник. Серед електорату багато людей, які не хочуть голосувати за Байдена, але і серед республіканців не бачили до появи Нікі Хейлі гідного кандидата, бо різкі заяви та ексцентричність Дональда Трампа їм не подобається.

Щодо майбутньої поїздки до Давосу Володимира Зеленського, то, на думку Максима Несвітайлова, очікувати якихось великих результатів від відвідування цього Всесвітнього економічного форуму не варто. Звичайно, треба користуватись зайвим шансом, щоб "підсвітити" потрібність допомоги Україні та в тому числі поспілкуватись з представниками великого бізнесу щодо інвестицій в Україну.

Повна розмова з Максимом Несвітайловим незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше повідомлялось, що Трамп заявив про відмову США допомагати Європі, якщо на неї нападуть. За його словами, НАТО "мертве", а ЄС винний Вашингтону 400 мільярдів доларів через німців, які не заплатили за свою оборону.