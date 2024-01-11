НАТО розуміє, що ризикувати з Трампом не варто: чому Зеленський поїхав до країн Балтії, — аналітик

У країнах НАТО розуміють, що мають розраховувати самі на себе. Не хочуть залежати від США, якщо там оберуть Трампа в президенти, зазначає керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочко.

Поїздка Володимира Зеленського до країн Балтії зайвий раз підкреслює його готовність до виконання своїх головних обов'язків у міжнародних відносинах між країнами. Саме пряме спілкування з керівниками інших держав призводить до більш конкретних рішень і затвердженню міжнародних домовленностей. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочко.

За його словами, Естонії вноситиме наступні 4 роки по 0,25% від свого ВВП на оборонну підтримку України й це один з результатів поїздки та близька $100 млн допомоги. Шляхом особистих поїздок президента військовий та державний бюджет України може отримати до кінця року близька $120 млрд, зазначає аналітик.

"Виділення подібної допомоги, про готовність до якої вже заявила Великобританія, дуже гарно контрастує на тлі проблем з прийняттям пакета допомоги для України в Конгресі США, — акцентує Валерій Клочко. — Це показник того, що Європа зрозуміла, що має дбати про свою безпеку".

До такого "пробудження Європи" призвели й нещодавні заяви Трампа, про "смерть" НАТО та борги ЄС через несплату Німеччиною $400 млрд за оборону, зазначає експерт. На його думку, це дуже "протверезило" НАТО та ЄС, адже ніхто не може дати гарантію, що Дональд Трамп не повернеться до Білого дому у 2025 році.

"Європа має розуміти, що у випадку виборів Трампа наступним президентом США ЄС зіткнеться з великими проблемами, — каже аналітик. — Саме візит Зеленського зайвий раз нагадує Європі, що вона повинна активніше думати про засоби власної безпеки та про допомогу Україні".

Своєю чергою Валерій Толочко вважає, що завдяки зняттю судом США Дональда Трампа з президентських перегонів, якщо таке відбудеться, це посприяє оздоровленню республіканської партії. Там спостерігається серйозна криза, яка виникла через поведінку саме протрампівського крила.

На думку аналітика, зараз НАТО терміново змінює свою концепцію і вводить можливість превентивних ударів. Хоча поки що це питання дискусійне, але треба розуміти, що країни Альянсу вже заявили про збільшення оборонних витрат, реформацію ВПК та, навіть, впровадження призовного механізму до армій.

"А щі слід враховувати, що щорічний оборонний бюджет НАТО складає понад 1 трлн євро, тому Альянс просто не може програти, — зазначає експерт. — Навіть Китай побоюється починати операцію проти Тайваню".

Повна розмова з Валерієм Клочком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше повідомлялось, що італійський адмірал розкритикував НАТО через ситуацію в Червоному морі. Неспроможність США та ЄС провести спільну військово-морську місію в Червоному морі є ознакою слабкості в небезпечні часи.