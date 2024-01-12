Постачають Росії старий непотріб: військовий розповів, чим небезпечні снаряди з КНДР

З моменту широкомасштабного вторгнення РФ вже застосувала в Україні 12 млн снарядів артилерії. Постачання снарядів з КНДР небезпечне для самої армії росіян, зазначає майор запасу Олексій Гетьман.

Збільшення виробництва снарядів та закупівля їх у Північній Кореї дасть змогу окупантам використовувати їх на фронті у кількості приблизно 7 тисяч штук щоденно, що і так відповідає сьогоднішнім реаліям, коли вони використовували запаси ще старих часів. Україна виробляє значно менше снарядів через незрівняний з РФ розмір ВПК. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

На його думку, всі ці вибухи на українських складах з боєприпасами декілька років тому біли справою рук російських диверсантів, які позбавляли Україну й так невеликих запасів снарядів, адже за кількістю складів ми значно поступались Росії. В цілому з моменту повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні близька 12 млн снарядів.

"Ми намагались шукати винних всередині країни, а я впевнений, що це справа рук диверсантів з РФ, — каже Олексій Гетьман. — Таким чином вони готувались до початку широкомасштабного вторгнення ще починаючи з 2014 року позбавляючи нас зброї для захисту".

Своєю чергою, за словами майора запасу, Україна намагалась показати себе своєрідним "голубом миру" докладаючи сили до роззброєння. Влада забула, що у бажанні миру треба завжди готуватись до війни, акцентує військовий запасу.

Олексій Гетьман вважає, що снаряди, які передає Росії КНДР не відрізняються гарною якістю, адже чи навряд Північна Корея хоче витрачати нові боєприпаси й скоріш за все відправляє більшу частину запасів ще радянських часів. Такі снаряди особливо небезпечні перш за все самій артилерії РФ, адже можуть розриватись всередині гармати вражаючи бойові розрахунки армії РФ.

"Я чув, що приблизно 50% партії подібних снарядів, що відправляються до РФ, давно вже вичерпали свій термін зберігання на складах, — інформує майор запасу. — Такі боєприпаси зазвичай просто знищуються, бо самі по собі стають небезпечними, але КНДР знайшла спосіб ще й заробити на цьому, продаючи ці снаряди окупантам".

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