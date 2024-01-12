Захід "розминається" на хуситах: це вже не коаліція "занепокоєння" і Кремль це турбує, — Швець (відео)

В цьому конфлікті Росія має власний інтерес, адже увага світової спільноти переключилась на інший регіон. Проте зайва увага до Ірану, який підтримує хуситів, непокоїть Кремль, зазначає політичний оглядач Леонід Швець.

Операція США та союзників з удару по військових об'єктах хуситів у Ємені не призведе до Третьої світової війни чи до початку глобальної війни з тероризмом. Проте, здійснення подібної операції було на часі. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

Понад тиждень тому єменські хусити могли ознайомитись зі спільним попередженням 13 країн, а у грудні 2023 року із заявою 44 країн до безпеки судноплавства у Червоному морі, зазначає експерт. А остання заява була не просто "занепокоєнням", в ній містилась фраза про "необхідність колективних дій", тобто майже чітко говорилось про однозначне розв'язання цього питання саме військовою силою.

"Треба звернути увагу саме на заяву з боку 13 країн і це не показник того, що інші держави були не зацікавлені в безпечності судноплавства, — акцентує Леонід Швець. — Просто ситуація потребувала настільки швидкої реакції, що чекати інших не вистачало часу".

За словами політичного оглядача, хусити є проіранськими проксі-силами з важливою особливістю — вони дуже непримхливі. Вони дуже легко переносять санкції, утискання чи відсутність соціального комфорту будучи фанатично налаштованими бійцями, каже експерт.

"Всі чекали, що Іран приєднатися до якихось відкритих антиізраїльских дій, але цього не сталось, — зазначає Леонід Швець. — Але робили все можливе саме руками хуситів, адже вони навіть пробували запускати балістичні ракети у бік Ізраїля через повітряний простір Саудівської Аравії".

Звичайно, в цьому конфлікті Росія має свій власний інтерес. Перш за все через те, що увага світової спільноти переключилась на інший регіон, каже оглядач, як це було з нападом ХАМАС на Ізраїль. Проте з іншого боку, на думку фахівця, Кремль дуже турбує наявний прояв сили західної коаліції, тому ще це вже не коаліція "занепокоєння", а коаліція "військових дій".

"По-перше, зараз Захід, так би мовити, "розминається" на хуситах, а по-друге, такі удари відвертають на себе увагу союзника РФ — Ірану, — каже Леонід Швець. — Своєю чергою увага Заходу до Ірану погано для Москви".

Повна розмова з Леонідом Швецем незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Раніше повідомлялось, що збройні сили Великої Британії наразі не планують нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені. За словами міністра оборони, операція була "обмеженою, пропорційною і необхідною" для захисту військових і транспортних суден у Червоному морі.