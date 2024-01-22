"Образився на Путіна": чому Макрон активніше допомагає Україні, — аналітик (відео)

Франція зараз розкручує свій власний ВПК і військова допомога Україні збільшується. У Парижі зрозуміли, що про мирні переговори поки неможливо домовитись з Кремлем, зазначає аналітик Ігор Чаленко.

Мабуть, президент Франції Емманюель Макрон образився на Путіна після багатогодинних телефонних розмов, під час яких так і не вдалось вмовити президента РФ, адже Путін "слухав, але не чув свого колегу". Тому активізація допомоги Франції Україні цілком логічна, хоча ця держава продовжує використовувати й дипломатичні шляхи. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

На його думку, сьогодні Париж демонструє, що Кремль розуміє тільки силу, тому форсувати саме процес переговорів немає сенсу. Хоча на сьогодні погодження підтримки в аспекті постачання 3 000 снарядів на місяць — це один день стрільби, але ще у 2022 році Франція починала допомогу всього з 1 000 снарядів.

"Також не треба забувати, що нам поставлять 76 далекобійних гармат "Цезар" в цьому році, по 6 штук на місяць за планом виробництва, — акцентує аналітик. — Це сигналізує, що французький ВПК надалі розкручується".

Крім того, за словами Ігоря Чаленка, президент Франції збирається приїхати до Києва, щоб підписати угоду про співробітництво у сфері безпеки. Можливо, Макрон стане другим після Сунака, що підпише подібну угоду України та Великобританії.

"Це потужний сигнал для Мокви, що в ЄС ядерні країни стають на захист України, — зазначає експерт. — І хоча, звичайно, французьких солдатів тут не буде, але країни занотують напрямки військової підтримки, що є дуже важливим для нас".

У Франції вже створено артилерійську коаліцію, в яку входить 22 країни, а це багато про що свідчить, зазначає аналітик. Тому двосторонні відносини між Парижем і Києвом будуть тільки посилюватись, а це значить, що з нашими партнерами в Бундестазі можна більш активно продавлювати питання постачань далекобійних ракет "Таурус".

Раніше Фокус повідомляв, що Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні від ЄС. Країна не підтримує оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в рамках якого державам-членам відшкодовують вартість зброї, яку вони відправляють Україні.