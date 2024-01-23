Грузія не відвернеться від ЄС попри заяви щодо тортур Саакашвілі з боку Зеленського, — політолог (відео)

На цей момент Грузія має помірковану позицію щодо Росії, адже багато чого "зав'язано" саме з РФ. Проте грузини не відмовляються і від шляху до вступу в ЄС, зазначає політолог Ігор Петренко.

Попри всі образи на заяви президентів України та Молодови щодо тортур Міхеіла Саакашвілі Грузія не відвернеться від європейського курсу і не кинеться в обійми до Москви. З іншого боку, Грузія й не могла б визнати, що у 21 сторіччі застосовує тортури до когось з в'язнів, тому і зробили заяви про неприпустимість подібних висловлювань від Володимира Зеленського та Маї Санду. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив політолог та експерт Ігор Петренко.

За його словами, треба розуміти що уряд Грузії та частина її народу дійсно дуже пов'язані з РФ. Ця країна не має війни та має стабільність завдяки своїй нейтральній позиції щодо агресії РФ в Україні.

"З одного боку у Грузії дійсно є бажання вступити до ЄС і потенційно в НАТО, хоча чудово розуміє, що зараз чи навряд це можливе, — акцентує політолог. — Тому поки що країна намагається отримати всю вигоду від такої позиції".

Звичайно, подібні заяви про тортури Саакашвілі жодним чином не сприяють вступу Грузії до ЄС, адже там є жорстка норма на цю тему. Крім того, Грузія навіть може нарватись на санкції через це, зазначає політолог.

Попри своєрідну нейтральність до РФ з боку Уряду Грузії сам грузинський народ багато допомогав і допомогає Україні. Проте не треба забувати, що частина грузинського народу все ж таки зацікавлена у співпраці та добрих стосунках із Росією попри всі минулі конфлікти та війни між країнами.

"Ми знаємо, як вміє протестувати грузинський народ, коли дійсно цього хоче, — каже експерт. — Проте зараз дійсно немає колосальних протестних виступів проти відносин двох Урядів Росії та Грузії".

Не треба будувати у своїй свідомості "рожевих замків" щодо активних дій Грузії стосовно РФ, зазначає Ігор Петренко. Поки що Грузія зосереджена на поміркованих позиціях щодо стосунків з Кремлем.

Раніше Фокус повідомляв, що Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні від ЄС. Країна не підтримує оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в рамках якого державам-членам відшкодовують вартість зброї, яку вони відправляють Україні.