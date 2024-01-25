"Не подобається транзит зерна, а транзит танків РФ влаштує?" — Несвітайлов про польских фермерів (відео)

Польскі фермери не розуміють, що Україна не просто так у мирний час загрожує своїм експортом і отримує преференції від ЄС. Польский уряд не хоче нічого робити з протестувальниками, а це не поведінка лідера, яким Польща намагається бути в Європі, каже політолог.

Візит нового прем'єра Польщі Дональда Туска в Україну навряд чи вплине на протести польських фермерів, адже це дуже заполітизована історія, а сам прем'єр не хоче вступати в конфронтацію з консерваторами в Сеймі. А ще він не хоче сваритися із самими фермерами, адже агропромисловий бізнес займає велику частину економіки країни. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог міжнародник Максим Несвітайлов.

Ситуація з протестами та блокуванням пунктів пропуску продовжується доволі довго, зазначає експерт, а головне, що польська влада жодним чином не хоче вирішувати цю проблему. Натомість уряд Польщі робить якісь покликання на Єврокомісію та перекладає відповідальність на інших.

"Якщо я міг би звернутис до польских фермерів, я б сказав так: якщо вам не подобається, що через вашу країну їздять вантажівки з українським зерном, то як вам сподобається, якщо через неї транзитом їздитимуть танки росіян? — зазначає Максим Несвітайлов. — Ці фермери поводяться, нібито відірвані від реальності, й не розуміють, що відбувається в сусідній країні".

Така негативна реакція з боку польских фермерів була б цілком виправданою, якби в мирний час Україна просувала свої ресурси до ЄС і загрожувала економіці Польщі або просто так отримувала б якісь європейські преференції, каже політолог. Але в Україні, у вас під боком, відбувається найбільша війна в Європі з часів Другої світової, тому така ситуація грає навіть проти самої Польщі, що має амбіції конкурувати з Німеччиною за лідерство в ЄС.

"Подібні протести й перекривання кордонів не є поведінкою лідера, — акцентує експерт. — Така поведінка демонструє всю незрілість держави для лідерства".

На думку Максима Несвітайлова, якщо ситуація з протестами фермерів продовжиться, то Україна просто знайде інше місце для транзиту. Наприклад, розширюються логістичні шляхи з Румунією, яка вбачає в цьому великий економічний потенціал. Країни Балтії теж уже пропонують послуги своїх логістичних хабів, зазначає експерт.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може завдати прямого удару по країнах ЄС. Він закликав Євросоюз до "радикального посилення" своєї обороноздатності.