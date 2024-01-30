Запасний план: хто дасть грошей Україні, якщо США не схвалять допомогу

Незважаючи на те, що американська допомога залишається під питанням, у Києві впевнені, що вона не припиниться. Фокус розбирався, як діятиме Україна, якщо США скоротять підтримку.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що США не припинять військову та фінансову підтримку нашої країни. Якщо це і станеться, то перед Європою виникне "серйозна загроза". Таку думку президент висловив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"По-перше, я вірю, що цього [припинення допомоги США — Ред.] не станеться. Не залишиться одна Європа. Вона одна не впорається на тому рівні, на якому Україна отримувала підтримку — ні зброєю, ні фінансами. США мають вплив. І коли сигнали не позитивні, вони впливають на лідерів Європи. І якщо так станеться [підтримка скоротиться — Ред.], що буде затягування процесів, це вплине на Європу", — вважає Зеленський.

Допомога від інших країн

Наприкінці минулого року фінансування Києва з боку США було поставлено на паузу, оскільки Конгрес не зміг ухвалити відповідне рішення. Каменем спотикання стали дискусії щодо безпеки американських кордонів .

З того моменту ситуація не надто змінилася. За останньою інформацією, республіканці та демократи узгодили антиміграційний законопроєкт про посилення контролю над міграцією, який відкриває шлях для голосування за продовження допомоги Україні. Але спікер палати представників Майк Джонсон уже назвав міграційний законопроєкт "мертвим".

Поки Конгресмени ведуть дискусії, у Білому домі визнають, що ситуація з призупиненням американської допомоги вже певним чином позначилася на ситуації на фронті.

"Зараз у нас закінчилася допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою", — сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції 29 січня.

Незважаючи на те, що ситуація перебуває в підвершеному стані, українська влада висловлює впевненість у позитивному результаті. Так на початку 2024 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю CNN, що в України немає плану "Б" на випадок, якщо американське фінансування припиниться.

"У нас немає плану "Б". Ми впевнені в плані "А", — відповів міністр на запитання, що робитиме Київ у разі дефіциту військової допомоги. Кулеба також додав, що "Україна завжди буде боротися з наявними в неї ресурсами". А допомога не зупиниться, оскільки це "інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу".

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, насправді, план "Б" існує, проте представники української влади не хочуть його озвучувати. У тому разі, якщо Україна не отримає 60 млрд доларів США, у неї залишиться фінансова підтримка ЄС. Крім того, наша країна працює над тим, щоб збільшити розмір допомоги від інших країн, які в сукупності під кінець року зможуть надати суму, близьку до американської.

"У нас є домовленості з іншими країнами. Наприклад, Японія стала торік третьою країною, після Німеччини та США, за кількістю грошей, наданих Україні. Йшлося про 2,5 млрд доларів. Є скандинавські країни, які обіцяли виділити Україні додатково у 2024 році серйозну суму грошей, практично на рівні річного фінансування ЄС. І це тільки початок роботи. Практично щотижня ми бачимо повідомлення — Нідерланди виділили додаткову допомогу, Бельгія. Тому наш план "Б" — це брати меншими траншами, але в більшої кількості джерел. Цей план працює, його просто не називають планом "Б". Тому що 60 млрд доларів від США — дуже важлива для нас історія", — каже Фокусу Рейтерович.

Навчитися розмовляти з Трампом

Експерт зазначає, що впевненість української влади в тому, що фінансова і військова підтримка США не припиниться, пов'язана з розумінням геополітичних процесів у світі.

"Двопартійна підтримка США навряд чи зникне. Вона може навіть посилиться, оскільки американці розуміють геополітичні втрати, яких США зазнають від дії РФ. На цьому базується впевненість президента України. А також є розуміння факту, що навіть коли Дональд Трамп був президентом, з ним можна було домовитися про допомогу", — додає експерт.

Утім, можлива перемога Трампа на американських виборах стане серйозним викликом для української влади, визнає експерт. Києву доведеться докладати більше зусиль, щоб вибудувати правильну комунікацію та зберегти підтримку на необхідному рівні.

"Трамп не думає наперед, він ситуативний політик. І якщо він стане президентом і спробує, як він обіцяв, домовитися з Путіним за 24 години, у нього навряд чи це вийде. І тоді він почне діяти по-іншому. Тож думаю, на Росію чекають сюрпризи. Вони чекають, що Трамп принесе великі зміни. Але Гітлер навесні 1945 року теж чекав смерті Рузвельта, думаючи, що ситуація зміниться. Але Рузвельт помер, а для Гітера нічого не змінилося. Ось і на РФ чекає розчарування, навіть якщо Трамп переможе. Тому нам потрібно думати, як комунікувати з Трампом, якщо виникне така необхідність, щоб переконати його підтримувати Україну", — додає Рейтерович.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, крайній термін для схвалення додаткового фінансування для України американським Конгресом припадає на кінець січня. За його словами, затримка фінансування "істотно відіб'ється на обстановці на фронті".

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