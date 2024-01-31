Відтягують сили ЗСУ з Донбасу. Навіщо Росія збільшила удари по Харкову та області

Росіяни останніми днями активно завдають ударів балістичними ракетами і дронами-камікадзе по Харківській області. Командування ЗСУ запевняє, що Росія не повторить наступ. Опитані Фокусом військові аналітики радять жителям регіону готуватися до посилення атак: армія РФ шукає слабкі місця в обороні українських військових.

Російські війська останніми днями посилили атаки по Харківській області та районному центру. Артилерійські та мінометні удари 30 січня припали на понад 17 населених пунктів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удень 30 січня було кілька хвиль атак ЗС РФ. На Куп'янський район скидали керовані авіабомби, а ближче до обіду ракета Х-59 вдарила по селищу Коротич. Село Лісове Дергачівського району двічі обстріляли балістичними ракетами: перший раз поцілили зенітно-ракетним комплексом С-300, а вдруге — ввечері з комплексу "Іскандер-М". Обійшлося без постраждалих.

За даними росЗМІ, у Змієві Харківської області внаслідок російського удару в ніч на 30 січня загорілася нафтобаза в районі залізничного вокзалу. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Ближче до ночі 30 січня ЗС РФ атакували Харків шістьма дронами-камікадзе. Чотири БПЛА влучили по цивільних об'єктах у Слобідському та Салтівському районах Харкова. Журналісти "Суспільного" помітили, що поліцейські збирали уламки корпусу БПЛА чорного кольору.

Унаслідок нічної атаки іранськими дронами постраждали троє чоловіків і одна жінка. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазин.

У Харкові зафіксували чотири влучання дронами

"Черговий приклад того, що російський агресор б'є по житлових кварталах, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді", — коментував атаку по Харкову мер міста Ігор Терехов.

Наступ на Харківську область: наскільки ймовірний сценарій?

Командування Сухопутних військ ЗСУ заспокоює жителів Харкова та області: Росія не в змозі повторити наступ на регіон. Щоб атакувати Харків, потрібно провести низку заходів, про які одразу ж дізнається українська розвідка.

Маневри російської армії на північному кордоні та на Куп'янському напрямку контролюються ЗСУ. Українські сили побудували надійні інженерні укріплення на цій ділянці.

Останні хвилі атак по Харківській області можуть бути пов'язані зі спробою окупантів розосередити українські Сили оборони, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник.

"ЗС РФ треба показувати хоч якісь успіхи, вони не відмовилися від захоплення всієї України. Відтягують резерви ЗСУ з Донбасу. Якщо атакувати Харківську область, українським військовим доведеться її захищати", — пояснює Фокусу фахівець.

У разі переміщення військового контингенту ближче до Харкова головна лінія бойового зіткнення на сході України буде менш захищена. Експерт погоджується з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо малої ймовірності сценарію повторного наступу на Харківську область через відсутність значних військових сил у РФ.

"Сьогодні вони можуть призивати в армію до 1200 осіб на день. Такої кількості солдатів вистачить для утримання лінії зіткнення. Якщо й можлива серйозна мобілізація, то вона відбудеться одразу після виборів Володимира Путіна [на пост президента Росії]", — додав він.

"Київ захистили засобами ППО, Харків — ні": РФ шукає слабкі місця

Російська армія також шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, тому активно працює по Харківській області. Раніше окупанти часто перевіряли Київ і область, а тепер змінили вектор на схід, вважає військовий експерт Олег Жданов.

"Київ більш-менш захистили, сенс в ударах ракетами і БПЛА на якийсь час зник. До цілей вони не дістають. Тепер дісталися Харкова, до цього інтенсивним обстрілам піддавалися Херсон, Запоріжжя і Дніпро", — розповів він Фокусу.

Харківська область не так добре захищена засобами ППО як столиця. Незважаючи на це, погіршення сценарію, за словами експерта, чекати не варто. Ресурс ракет і дронів у Росії не безмежний. Однак ворог покращує дрони і приклад цьому — знайдені на місці прильоту в Харкові залишки корпусу чорних "Шахедів".

"Ситуація буде важкою, у регіоні засобів для боротьби з ракетами С-300 немає. Тим більше, відстань до російських регіонів близько 70 кілометрів, підліт ракети до 50 секунд", — підсумував Жданов.

Високотехнологічні ЗРК Patriot і SAMP/T не встигнуть відреагувати на загрозу на таких малих відстанях. Відбиття загроз російської балістики і крилатих ракет у Києві та області вдавалося за рахунок набагато більшої відстані від пусків до цілі.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни нещодавно попереджали про продовження зимово-весняного наступу ЗС Росії на кордоні Харківської та Луганської областей.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 30 січня заявив про швидке закінчення наступу російських військ. Після атак окупантів почнеться хід ЗСУ.