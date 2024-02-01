Можуть вдарити по Україні в будь-який момент: перерва в накопиченні ракет РФ закінчилась (відео)

Ворог витримав паузу в технічному обслуговуванні та накопиченні ракет для ударів по Україні. Особливо небезпечні комбіновані атаки з Криму, зазначає військовий Сергій Братчук.

Ракетні удари по території України з боку російських окупантів можна очікувати найближчим часом. Армія РФ робить перерви для накопичення ракет та їх технічного обслуговування і черговий проміжок уже добіг кінця. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зауважив, що росіяни знову зможуть спробувати пройтись масованою ракетною атакою по українських регіонах. І хоча українська розвідка ретельно відслідковує всі запуски ворожих ракет не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Не треба забувати про можливі удари з Криму, які особливо небезпечні через свою комбінованість застосуванням різних боєприпасів, — акцентує військовий. — Це важливо пам'ятати мешканцям півдня України".

Зараз ворог активно переміщує свої комплекси ППО С-300 намагаючись облаштувати нові позиції, щоб стрімко реагувати на удари ЗСУ, такі як, наприклад, удар по аеродрому Бельбек, зазначає Братчук. Проте завдяки ретельному плануванню своїх операцій ЗСУ вдається влучно бити по важливих комплексах окупантів в Криму, таких як, радіолокаційні станції та пункти управління.

"І це якщо враховувати тільки великі операції, а якщо говорити про "маленькі порізи", то таких результатів значно більше, — каже військовий. — Треба ще налагодити боротьбу із балістичними ракетами ворога, але наші експерти в розвідці вже над цим працюють".

Під Кринками на Херсонщині ситуація з українським плацдармом залишається досить динамічною, зазначає Сергій Братчук. Ворог зменшив кількість атак на український плацдарм, тому що з кожним разом несе все більше і більше втрат особового складу.

Раніше Фокус розповідав, чому 77 тисяч солдатів РФ не можуть відбити Кринки на Херсонщині. Росіяни не встигають реагувати щораз на нові прориви.