США нададуть Україні допомогу, адже це вигідно і для американського ВПК, — Валерій Клочок

Багато республіканців розуміють, що дуже важливо домовитись з демократами щодо політики міграції та продовжувати допомагати Україні. Сьогодні перед США поставлено багато викликів на міжнародній арені, зазначає керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Пакет допомоги США для України обов'язково буде прийнятий раніше осені, але є певні загрози, на які треба звернути увагу. Особливо це стосується політики щодо незаконних мігрантів у США, заручником якої став Джо Байден. Він не вирішував проблему, яка накопичилась з часів інших президентів США і тепер республіканці мають в руках потужний козир. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", Голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

В цілому, в Сенаті багато прагматичних республіканців, які розуміють всі виклики, що зараз стоять перед США на міжнародній арені, тому все скочується по суті у протистояння Трампа та Байдена, каже експерт. Прагматичні республіканці хочуть проголосувати за міграційну реформу, адже розуміють, що якщо затягнуть процес, то у випадку президентства Трампа вже демократи будуть встромляти їм палки в колеса по цьому самому питанню.

"Саме тому вже склалась ситуація, коли спікера нижньої палати парламенту США Майкла Джонсона, який не хоче ставити на голосування узгоджений двома партіями верхньої палати закон щодо мігрантів ставити на голосування, знімуть з посади, — зазначає Клочок. — Цей спікер виконує всі забаганки Трампа, а це не подобається обом партіям".

За словами експерта, така ситуація, звичайно, не грає на руку Україні, адже затягується час надання допомоги. Проте і республіканці (окрім "трампістів") й демократи прекрасно розуміють, що половина від виділених у майбутньому $62 млрд залишиться саму в американському ВПК на виготовлення зброї для України, а це важливо для економіки.

"До речі, виділення допомоги Україні від ЄС був гарним сигналом для Вашингтона і в конгресі на це звернули увагу, — зазначає Клочок. — Тому треба просувати свої зусилля на євроатлантичній співпраці. Безпека світу сьогодні знаходиться в Європі та на Близькому Сході".

Повна розмова з Валерієм Клочком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 5 лютого колишній президент США Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена в тому, що його політика може призвести до Третьої світової війни. З його слів, нинішній лідер країни нібито погано справляється зі своїми обов'язками.