Замість НАТО: чому в ЄС заговорили про новий оборонний союз і чи запросять туди Україну

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах США, він може послабити американські гарантії безпеки в НАТО. Це ставить під загрозу ЄС, де вже говорять про необхідність створити альтернативний оборонний союз. Фокус з'ясував, про що йдеться і чи покличуть Україну приєднатися.

Чиновники в Європі обговорюють можливість створення "загальноконтинентального доповнення" НАТО. Такий союз міг би працювати одночасно з американськими гарантіями безпеки, але при цьому слугувати своєрідною альтернативою Альянсу. Про це пишуть у виданні Washinghton Post.

Основна причина таких розмов — можлива перемога кандидата президенти США Дональда Трампа.

Політик неодноразово заявляв, що має намір послабити роль США в Альянсі. А нещодавно зазначив, що готовий "заохочувати" Росію атакувати будь-яку країну-члена НАТО, яка не виконує фінансові зобов'язання перед альянсом.

"Коли колишній і, можливо, майбутній лідер вільного світу каже, що він буде сидіти склавши руки і спостерігати, як Росія нападе на союзників по НАТО, ми маємо переосмислити, який вигляд можуть мати зобов'язання США щодо Європи та України", — цитує одного з чиновників ЄС WP.

Співрозмовники американського видання кажуть, що альтернативний план із захисту європейських територій від загрози з боку РФ супроводжується дискусіями в колі союзників. Так Франція і Німеччина не можуть вирішити, хто платитиме за новий Союз. А країни Східної Європи сумніваються в готовності Західної Європи протистояти російським загрозам.

Протистояти впливу США

Про загальноєвропейські збройні сили говорять десятиліттями, пояснює Фокусу експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Зіткнувшись із перспективою президентства Дональда Трампа і можливим виходом США з НАТО, або зменшенням американських зобов'язань в Альянсі, перед європейськими країнами постало серйозне питання — як захистити свої території від потенційної загрози.

"Навіть якщо США не вийдуть з Альянсу, бо це процедура складна — президент без підтримки Конгресу не може цього зробити, Трамп, якщо виграє вибори, може зменшити гарантії безпеки американців перед європейцями. Це буде великий виклик для ЄС. Європейці це розуміють і знають, що РФ з ядерною зброєю — не легкий противник. Однак у нинішньому стані Європа протистояти Росії не зможе. Тому логічний крок у цьому напрямі — посилити свої можливості, щоб, у разі війни з РФ, дати відсіч — хоч із НАТО, хоч без", — міркує в бесіді з Фокусом Хара.

За словами політолога Олега Постернака, економічно сильні країни ЄС — Німеччина і Франція — зацікавлені в такій перспективі, оскільки європейський військовий блок посилив би їхній вплив на континенті. Крім того, альтернативний НАТО союз допоміг би мінімізувати необхідність ЄС підтримувати зовнішню політику США.

"Європа давно хоче створити такий блок, щоб зменшити вплив США на континент. Остання найбільш ясна ініціатива звучала від президента Франції Емануеля Макрона. Він намагався вибудувати європейську політичну спільноту з військовою складовою. Першим кроком у цьому напрямку має стати запровадження посади єврокомісара з питань оборони", — каже Фокусу Постернак.

Співрозмовники Фокусу додають, що поки що не йдеться про союз, який стане повною альтернативою НАТО. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що, найімовірніше, обговорюється європейська автономія у складі НАТО.

"У європейців будуть спільні підрозділи, спільне командування. Також можуть вирішувати, в якій країні краще виробляти артилерію, а в якій — ракети", — міркує Фесенко.

Україну не запросять

Попри перспективи, які відкриваються перед військовим союзом ЄС, реалізувати таку ідею непросто, вважає Хара. У членів Європейського союзу різне розуміння пріоритетності загроз, і домовитися про те, щоб збільшити витрати на оборони, може бути складно. Крім того, це стане серйозним викликом для європейської економіки.

Оскільки військовий блок ЄС — не альтернатива НАТО, а скоріше проєкт, спрямований на те, щоб посилити можливості оборони та співробітництва між європейськими державами, Україну можуть запросити туди лише як партнера. Навряд чи йтиметься про повноправне членство, вважає Хара.

Політолог Володимир Фесенко додає, що перспективи приєднання Києва до будь-якого західного оборонного союзу залежать від результатів війни.

"Усі бояться воювати, і європейці не виняток. І якщо обставини складуться так, що Росія нападе на країни ЄС, і виникне третя світова війна — а це відкрито обговорювалося в Мюнхені, формалізація України як члена будь-якого союзу — питання часу", — зазначає Фесенко.

Фокус раніше писав, що, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Європі та НАТО потрібно готуватися до "найгіршого сценарію" — можливої війни з Росією.

Також Фокус зазначав, що Україні у 2024 році не варто чекати запрошення вступити до НАТО. Пріоритетом Альянсу є надання допомоги для забезпечення безпеки України, а не формальне запрошення.