Байден не погодиться тягнути Україну до переговорів з РФ: експерти назвали причину (відео)

Президент США не хоче віддавати козир в руки Дональду Трампу і залишати свій ВПК без військових замовлень. Експерти впевнені, що пакет допомоги Україна обов'язково отримає.

Джо Байден розуміє, що тягнути зараз Україну до переговорів з Росією на тлі ситуації на фронті та затримки пакета допомоги від США означає віддати козир у руки Дональда Трампа. Конкурент Байдена обов'язково розіграє ситуацію в Україні, але поки що незрозуміло яким чином: від організації якогось масштабного договору між двома країнами до повноцінного лендлізу. Про це в інтерв'ю Фокусу завили голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко та кандидат політичних наук, керівник Асоціації малих громад Олексій Буряченко.

На думку Ігоря Чаленка, якщо США зможуть забезпечити Україні сильну позицію на фронті через надання не тільки чергового пакета допомогу, але й далекобійних систем, в такому разі зможе зберегти свої політичні позиції.

"Тим більше, що зараз республіканці пішли на зустріч Байдену і запропонували давати військову допомогу Україні у борг, — акцентує Чаленко. — Такий підхід і такий діалог дає можливість і республіканцям і демократам знайти якусь центричну позицію щодо допомоги Україні".

Олексій Буряченко вважає, що Джо Байден перейшов до дуже жорсткої риторики щодо Путіна, тому про посередництво в організації переговорів між Росією та Україною з боку США не може йти мова. Просто неможливо виходити на брифінг розказуючи про вісь зла та архітектуру світової безпеки, а потім говорити про необхідність сідати за стіл переговорів зі слабкою позицією України та тиснути руку диктаторові.

"Крім того, Байден в жодному разі не відбере гроші у власного ВПК, який виробляє зброю для України, — зазначає Буряченко. — Адже саме представники ВПК завжди були електоратом республіканців, тому президент США не хоче ображати такий електорат. Завдяки великим військовим замовленням демократам вдалось їх перетягнути на власну сторону".

Зараз американські виробничники перебувають в очікуванні чергових замовлень, каже Буряченко. Якщо Вашингтон не дасть ці замовлення, то Байден відразу втратить багато пунктів електоральної підтримки на передодні виборів. Тому американська допомога Україні все ж таки буде, каже експерт, і ЗСУ отримає новітню американську зброю.

При цьому, за словами Ігоря Чаленка, Росія так і не спромоглась щось конкретне запропонувати Україні, а лише говорить про самі переговори. Насправді не дивлячись на ситуацію на суходолі Україна має доволі міцну позицію і Чорному морі й вже багато місяців веде обстріл військових об'єктів у самій Росії.

"Путіну без різниці, що буде відбуватись із Бєлгородом, але його дуже хвилюють болючі удари ГУР по нафтових підприємствах у РФ, — акцентує Чаленко. — Перш за все Путін боїться втратити гроші, адже тоді він втратить і владу".

Українські бійці роблять просто шалені речі знищуючи по 1000 окупантів щодня, зазначає експерт. Просто зараз в України своєрідна точка біфуркації, коли треба вистояти та намагатись зазнавати ще більш болючих ударів ворогові, особливо в тилу.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на російські джерела передавали, що президент РФ Володимир Путін пропонував США заморозити війну в Україні. Вашингтон, як повідомляється, залишився вірним принципу не вести перемовин без України.