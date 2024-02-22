Фокус представить Рейтинг "Друг України — 2023": хто з міжнародних політиків допомагав Києву

Фокус попросив профільних експертів оцінити вплив міжнародних лідерів у питаннях допомоги Києву. У рейтингу виявилося багато несподіваних персон, і не менш дивним стало те, що дехто з відомих політиків не потрапив до цього списку.

Фокус склав рейтинг "Друг України — 2023", куди увійшли міжнародні політики, які допомагають Києву.

Уже 27 лютого стане відомо хто очолив список і чому це не президент США Джо Байден. А також хто з колишніх політиків опинився в рейтингу, а кому з лідерів європейських держав не вдалося потрапити в підсумковий топ-10.

Крім того, опитані Фокусом експерти згадали політиків, чиї прізвища мало відомі більшості українців, але ці люди багато зробили для допомоги Україні.

Як формувався рейтинг

Для складання списку Фокус поспілкувався з профільними експертами, кожен з яких називав 5 номінатів і оцінював вплив кожного. Першому місцю присвоювали 5 балів, другому — 4 бали і так далі. Потім бали підсумовувалися і виходив попередній список.

Після цього редакція присвоювала додаткові бали. П'яти лідерам держав, які надали найбільшу фінансову допомогу Україні в абсолютних цифрах — +10 балів. П'яти лідерам країн, які надали найбільшу допомогу у % від власного ВВП — +5 балів. Це дозволило скоригувати список на користь тих, хто менше говорить, але більше платить.

Повний рейтинг друзів України 2023 року за версією Фокуса буде опубліковано 27 лютого. Шукайте його на focus.ua і в наших соціальних мережах.