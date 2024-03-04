Сигнал Путіну: де можна розмістити сили НАТО в Україні після заяв Макрона (відео)

Солдати з ЄС можуть теоретично охороняти кордони з ПМР та Білоруссю, вважають експерти. Політологи зазначають, що це дозволить вивільнити частини ЗСУ для боїв на гарячих ділянках фронту.

Заяви щодо можливості застосування військ НАТО в Україні, що пролунали з вуст президента Франції, є виключно своєрідним відкриттям "вікна Овертона", тобто закидування вудки й привчання соціуму та інших держав до реальності такої ситуації. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіли політолог Олексій Буряченко та голова "Міжнародної асоціації малих міст" й голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко.

На думку Чаленка, своєю заявою Макрон дає зрозуміти Путіну, що Україна буде отримувати дострокову підтримку Заходу. Навіть якщо США послаблять свою підтримку Україні, то своє плече більш активно підставить Європа.

"Зараз вже почались виправдовування цієї заяви в ЗМІ, але так само про неможливість надання Україні далекобійних ракет чи танків говорили й раніше, — акцентує Чаленко. — Говорилось, що окрім Javelin ЗСУ нічого не отримає, але зараз на фронті є і далекобійні ракети й танки Leopard, ЗРК Patriot та багато якої новітньої техніки".

За словами Буряченка, заява Макрона була дуже неприємною для путінського режиму, адже навіть просто сама дискусія про теоретичну можливість присутності контингенту НАТО в Україні призвело до істерики у Кремлі, а це багато чого вартує. А ще таким чином Макрон перехоплює ініціативу трішки в'ялого прем'єра Німеччини Шольца, що відмовляється передавати Україні ракети Taurus, попри позитивне рішення Бундестагу.

"По суті Макрон сам себе призначив лідером своєрідної "коаліції далекобійного озброєння", — каже Буряченко. — Не здивуюсь, якщо Макрон невдовзі взагалі оголосить про створення єдиної армії ЄС".

На тлі фермерських протестів Макрон хоче такими зовнішніми ініціативами набрати собі внутрішні політичні бали. Головне, щоб це було тільки в плюс Україні, каже Буряченко.

Ігор Чаленко вважає, що французький контингент можна було б застосувати для охорони кордону з невизнаним Придністров'ям. Це дало б змогу передислокувати бійців ЗСУ на інші важливі ділянки фронту. Другим напрямком є Білорусь, щоб так само убезпечити північний кордон від режиму Лукашенка, який за наказом Путіна може влаштувати якісь диверсії чи пропустити армію РФ, як це було у 2022 році.