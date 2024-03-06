Як Україні отримати ядерну зброю: можуть допомогти США та спеціальна програма НАТО (відео)

Після вступу до НАТО в України не буде шансів виготовити власну ядерну зброю офіційно. Це може бути як з Ізраїлем, який давно всім заявив, що не має ядерної зброї, але якщо буде потрібно, то застосує її, кажуть фахівці.

Щоб Україна теоретично відновила свій ядерний потенціал потрібно щонайменше увійти до складу НАТО. Україна не відмовилась від договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а відтак може отримати її тільки по програмі НАТО "Nuclear Sharing", тобто взяти на зберігання чужі ядерні боєголовки. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіли політолог Олексій Буряченко та голова "Міжнародної асоціації малих міст" й голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко.

Наприклад, саме завдяки подібній програмі поляки просять розмістити на їхній території ядерні ракети США. А ще цікаво те, що французи не входять до так званої "ядерної парасольки" і самі можуть визначати цілі ударів, каже Чаленко.

"У британців у наявності тільки чотири атомні підводні човни, один з яких постійно знаходиться на патрулюванні, тобто цих сил недостатньо, — зазначає Чаленко. — Тому, звичайно, основний акцент робиться саме на ядерному арсеналі США".

За словами експерта, війна в Україні наявно продемонструвала, як автократії торгують ядерними технологіями. КНДР та Іран активно нарощують свої ядерні напрацювання завдяки Росії.

На думку Олексія Буряченка, коли Україна вступить в НАТО, то у неї не буде шансів напрацювати свою ядерну зброю офіційно. Це може бути як з Ізраїлем, який давно всім заявив, що немає ядерної зброї, але якщо буде потрібно, то застосує її.

"Звичайно, Україна має всі технічні та наукові можливості отримати власну ядерну зброю, хоча це буде фантастично дорого коштувати, — зазначає Буряченко. — Але поновити офіційний статус, за яким треба провести ядерні випробування, буде неможливо".

Проте це можна зробити тільки до моменту вступу до НАТО, зазначає експерт. Після цього вже треба буде координувати військову інфраструктуру і всі види наявної зброї з Альянсом, що не виключає розміщення саме не української, а американської ядерної зброї в Україні, зазначає Бурченко.

Нагадаємо, 29 лютого Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Путін заявив, що західні країни мають розуміти, що в Росії теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.