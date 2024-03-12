НАТО ще себе покаже, але зараз вимагає трансформації: експерти про регіональні оборонні союзи (відео)

Сьогодні краще мати двосторонній чи тристоронній договір з сусідами, ніж багатосторонній Альянс зі складною системою консенсусу. Європейські країни потребують нової архітектури безпекової системи, кажуть фахівці.

НАТО зараз перебуває на етапі, коли потрібна глобальна трансформація Альянсу навіть на рівні засадних доктрин, коли головним механізмом є вирішування будь-яких конфліктів в максимально миролюбивий спосіб. Сьогоднішня миротворча політика НАТО не відповідає сучасним реаліям з огляду на глобальні конфлікти, особливо війну в Україні. Про це Фокусу розповіли політолог Олексій Буряченко, голова "Міжнародної асоціації малих міст" та голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко.

На думку Чаленка, навіть з урахуванням включення до складу Альянсу Швеції та Фінляндії цей оборонний блок стає все більш і більше неповоротким. Оскільки в НАТО всі питання вирішуються консенсусом, то через цей складний бюрократичний механізм приймати рішення все складніше.

"Старі підходи та концепції при сучасних викликах стають абсолютно не дієвими, — зазначає Чаленко. — Навіть Польща давно замислювалась над тим, скільки їй доведеться оборонятись, поки НАТО зреагує".

Саме тому, на думку Олексія Буряченка, деякі європейськи країни розглядають шлях створення регіональних оборонних союзів. Адже зараз набагато ефективніше на фоні вакууму безпеки у світі опиратись саме на надійного сусіда.

"Сьогодні краще мати двосторонній чи тристоронній договір з сусідами, а ніж багатосторонній Альянс зі складною системою консенсусу, — акцентує Буряченко. — Сьогодні європейські країни потребують нової архітектури безпекової системи".

Для таких союзів, зазначає Буряченко, не обов'язково відмовлятись від самого НАТО. Можуть скластись ситуації, коли країнам в союзі знадобиться допомога інших держав, що входять в Альянс.

А на думку Чаленка НАТО не варто списувати з рахунків через наявність спільної сумісності та спільних стандартів зброї. Якщо регіональні союзи з'являться, то вони мають грунтуватись на єдиних стандартах НАТО, адже Альянс уніфікує стандарти для виробників озброєння, щоб не було своєрідного "зоопарку".

"На відміну від ООН Північно-Атлантичний альянс ще себе покаже, — запевняє Чаленко. — Коли Україна вступить в НАТО, то ми обов'язково побачимо повну реформу та перезавантаження Альянсу й Україна посилить НАТО".

Поки у нас немає чогось кращого, то ми маємо працювати з тим, що є, відзначає Буряченко. Тому абсолютно нормально, що Україна прагне до НАТО та ЄС і при цьому підписує двосторонні договори про безпеку з іншими країнами.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну. За його словами, у майбутньому "нічого не слід виключати".