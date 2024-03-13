Індексація пенсій буде, але тільки завдяки підтримці ЄС, — Олег Пендзин (відео)

Україна економіку на воєнні рейки не переводила, тому що це вимагає замороження соціальних стандартів та централізації бюджету. Держава може створити умови для ефективного залучення грошей українців через механізм облігації внутрішньої державної позики, каже економіст.

Українським пенсіонерам не варто хвилюватись щодо індексації пенсій, адже європейці виділили гроші й у березні поступить перший транш у 4,6 млрд євро, а у квітні ще 1,5 млрд в рамках загальної допомоги у 50 млрд. І тут якраз немає жодних проблем, адже це не цільові кошти й держава може їх використати на власний розсуд. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висказав Олег Пендзин, експерт економічного дискусійного клубу.

Звичайно, як каже експерт, в цьому аспекті постає моральне питання: а чи на часі така індексація? Тому що, жодна країна під час війни не запроваджувала такі економічні дії, не збільшувала соціальні стандарти.

"Але Україна наважилась це зробити, тому що сьогоднішні війни є доволі специфічними, — акцентує Пендзин. — Треба розуміти, що два останні роки ми воюємо майже за чужий кошт. Без фінансової підтримки партнерів економічна ситуація в Україні була б вкрай важкою".

Окрім фінансів Україна отримує зброю звідусіль. Власної зброї нам би давно не вистачило, щоб протистояти навалі російських окупантів, зазначає економіст. А оскільки з 2022 року Україна втратила чверть доходів населення, то не проіндексувати пенсії булоб аморальним.

За словами експерта, Україна жодним чином не перейшла на військові рейки. Наприклад, під час Другої світової в США була дуже жорстка програма по економії ресурсів, були спеціальні програми з залучення коштів громадян для фінансування воєнних дій, дуже жорстка система контролю за обсягами та напрямком виробництва тих чи інших підприємств.

"По суті в США тоді ввели планову економіку і таким чином перевели країну на воєнні рейки, — каже Пендзин. — Україна економіку на воєнні рейки не переводила, тому що це вимагає замороження соціальних стандартів та централізації бюджету, а у нас досі місцеві громади отримують доходи від податку на доходи фізичних осіб і їх витрачають".

Заборонити купувати українцям щось коштовне іноземне, наприклад, іномарки, теж не є виходом, зазначає економіст. Бо закладені в бюджет 1,7 трлн гривень податків ще треба зібрати, а в них велика частина як раз податку від імпортних товарів.

Держава може створити умови для ефективного залучення грошей українців через механізм облігації внутрішньої державної позики даючи достатньо гарний відсоток, зазначає Пендзин. Але примусово заборонити використання власних коштів, тобто заморозити рахунки і їх списати в інтересах держави, це все одно, що поставити хрест на українській банківській системі.

Нагадаємо, у квітні в деяких пенсіонерів зростуть пенсійні виплати через збільшення мінімальної заробітної плати. Зокрема, автоматичний перерахунок стосуватиметься громадян, яким понад 65 років та які мають повний стаж роботи, та працюючих пенсіонерів.